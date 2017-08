Apres son premier sit-in tenu le 03 Aout devant l’Ambassade de France, le message du Mouvement « ON A TOUT COMPRIS – WAATI SERA » semble ne pas être compris par la France. dans sa lutte engagée à l’endroit de la France pour qu’elle dise au peuple Malien ce qui se passe à Kidal, le mouvement a organisé une conférence de presse au cours de laquelle les leaders ont informé les hommes de medias qu’un autre sit-in est prévu le 18 Aout devant l’ambassade Française pour réclamer la libération de Kidal. Ladite conférence était animée par messieurs Adama Ben Diarra, porte-parole du mouvement ; Moussa Coulibaly, de la commission communication et information; Kibili Demba Dembelé, de la commission communication et information et Sid El Mehdi Aboubacar .

A sa prise de problème, Adama Ben Diarra a dénoncé les attitudes de la France face à nos Famas .Pour lui, ce soit- disant pays ami du Mali est partial dans la gestion de la crise de notre Pays face aux groupes armés qui versent le sang des dignes patriotes en longueur de journée. Selon lui, il est incompréhensible que la France qui a aidé nos forces armées et de sécurité à libérer Konan, Tombouctou et Gao, empêche l’armée Malienne d’entrer à Kidal. Depuis l’arrivée de cette opération serval à Kidal, la ville est devenue une zone interdite à nos FAMAS, à l’Administration malienne et à tous ceux qui ne partagent pas la même vision que la CMA , s’est-il plaint.

Aux dires de Sidi El Mehdi Aboubacar, la France n’est pas claire avec notre pays et elle nous doit des explications sur ce qui ce passe à Kidal. Si la France n’est pas pour la CMA, Kidal aurait été libérée il y’a longtemps, a-t-il avancé. Pour M. Sidi, ils reproche à la France la partialité dans la gestion de la crise ; la non réaction des troupes françaises aux différentes fêtes d’indépendances célébrées par la CMA et beaucoup d’autres maux que confrontent les dignes fils du Mali à Kidal .Le mouvement « ON A TOUT COMPRIS – WAATI SERA » invite la France à rester dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Il l’invite à ne pas favoriser un groupe armé au détriment de notre armée. Elle doit arrêter de désarmer certains groupes armés en dehors du processus du DDR. Elle doit immédiatement arrêter le système de cantonnement de l’armée malienne sur son propre territoire .Le mouvement « ON A TOUT COMPRIS –WAATI SERA » invite la France à clarifier son agenda au Mali, peut-on lire dans le dossier de presse.

Parlant de la sortie ratée du président de la république sur les antennes de l’ORTM dans laquelle il accusait les organisateurs du sit-in du 03 Aout devant l’Ambassade de France, Kibili Demba Dembélé dira qu’ils luttent pour le bonheur des Maliens et que personne ne pourra les empêcher de lutter pour le Mali. Pour lui, le discours du président est politique et cela ne les engage pas. Selon lui, ces sit-in devant l’ambassade pousseront la France à dire la vérité aux Maliens sur ce qui se passe au Nord du Mali, particulièrement à Kidal.

Avant de clôturer la conférence, les leaders du Mouvement « ON A TOUT COMPRIS – WAATI SERA » ont exprimé toute leur détermination pour que la France clarifie son agenda et cesse de favoriser certains groupes armés contre d’autres. ‘’Nous allons organiser un autre sit-in devant l’ambassade de la France le 18 de ce mois ; nous invitons tous les patriotes convaincus à nous rejoindre, pour qu’ensemble, nous trouvions une solution aux problèmes de Kidal’’, ont-ils conclu.

B. Guindo