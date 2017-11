Dans la 3ème région administrative du Mali, Sikasso, les auberges et bars poussent comme des champignons et ce, en violation des règles et des dispositions légales en la matière.

De ce fait, il est urgent et important que la direction régionale de l’Office malien du tourisme et de l’hôtellerie (OMATHO) de Sikasso organise une rencontre de sensibilisation avec les leaders coutumiers et religieux, les conseillers communaux, les associations de la société civile aussi bien que les promoteurs des établissements de Tourisme (hôtels, espaces culturels, bars et restaurants). Cette rencontre peut se donner comme objectifs d’informer les citoyens sur les responsabilités confiées au directeur régional de l’OMATHO et d’attirer l’attention des promoteurs d’établissement de Tourisme sur le respect des dispositions légales (les textes législatifs réglementaires) en vigueur dans notre pays.

En effet, l’article 3 du Décret 06-340 PRM du 10 Août 2006 portant réglementation de l’Agrément et de l’exploitation des établissements de Tourisme au Mali, stipule : qu’aucun établissement de tourisme ne peut être établi à proximité des édifices ci-après : les lieux de culte, les cimetières, les établissements scolaires, les établissements hospitaliers et centres de santé et les casernes. Un établissement de tourisme ne peut être établi entre deux maisons d’habitation ou à proximité de maisons s’il est de nature à créer des nuisances de voisinage.

De nos jours, combien de promoteurs d’auberge ou d’hôtel sont-ils en règle vis-à-vis des dispositions légales ? Combien de citoyens sont-ils exposés au tapage nocturne et au harcèlement des professionnelles du sexe aux alentours de ces établissements ? La direction régionale de l’OMATHO est-elle rigoureuse dans la veille et l’application des textes en vigueur concernant la bonne tenue de ces établissements en matière d’hygiène ? Le maire de la commune urbaine de Sikasso peut-il décider de la fermeture d’un établissement hôtelier sous quels critères? Autant de questions qui peuvent être discutées lors de cette rencontre.

Une chose est sûre, on ne peut pas inculquer nos valeurs sociétales à nos enfants quand ils jouent ou étudient en face d’une chambre de passe ou d’un bar.

Sambou Sissoko

