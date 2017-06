C’est Le Dimanche 25 Juin que les Maliens de New York ont célébré la fête de l’Aïd El Fitr à l’instar des autres communautés Maliennes aux USA aussi bien qu’au Mali. Cette fête de boucle le mois de ramadan ou de Jeûne, marqué par l’abstinence et de prière par les musulmans de par le monde pour signifier leur rapprochement à Dieu par le système de pénitence.

A cet effet le Président des Maliens de New York, AMANY et de MMC Club, Monsieur Balla Sissoko a présenté ses vœux à tous les maliens à travers un discours dont la teneur suit : « Mes Chers Compatriotes Maliens. C’est avec plaisir que je souhaite à tous et toutes une très belle fête de Ramadan. Qu’Allah accepte notre jeûne. Qu’Allah accepte nos prières. Qu’Allah nous pardonne et nous ouvre les portes du paradis. En ce mois béni, une pensée particulière à tous les hommes et femmes qui se battent au quotidien pour leur survie, leurs enfants et leurs familles. Qu’Allah leur facilite leurs besoins dans le respect et la dignité. En ce mois béni, une pensée particulière aux soldats combattants qui assurent la Défense du pays. Je salue leur courage et rend hommage à tous ceux tombés pour le Mali. Que leur âme repose en paix. En fin, je salue la jeunesse Malienne. Une jeunesse consciente et active qui défend les principes de la démocratie, la liberté d’expression et l’égalité pour tous. Une jeunesse engagée dans l’avenir et le développement du pays. Le devoir et la responsabilité de tous citoyens et par conséquent la force du pays. La force du peuple. Par ces mots, je prie pour un Mali stable et uni et souhaite à chacun mes meilleures vœux de bonheur. Vive la paix. Vive le Mali .Bonne fête de Ramadan. Balla Sissoko. Président. AMANY/MMC. Unity over division ».

Mme Traoré Henriette Samaké, depuis New York