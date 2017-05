Daouda Yattara, le « Satan » revient avec un nouveau fétiche du nom de « N’Kôtôrobléni Filiyatô » en provenance de Norodougou, en Guinée Conakry. Ce redoutable fétiche, nous apprend-on auprès d’un confrère de la place, a déjà tué sept (7) personnes, et la huitième personne à en avoir à sa possession est Daouda Yattara, qui était l’hôte d’une importante délégation de la Guinée Conakry venue accompagner « N’Kôtôrobléni Filiyatô » à son nouvel acquéreur.

Et d’après ces accompagnateurs, « ce fétiche a déjà fait sept victimes », dont eux-mêmes ont été des témoins oculaires. Et parlant de Daouda Yattara dit le « Satant », ils diront : « Nous ne doutons pas une seconde de la qualité, de sa capacité, encore moins de sa maîtrise de soi pour pouvoir garder ce fétiche dont le propriétaire ne peut ni faire de fornication, ni voler encore moins de mentir ». Daouda Yattara, pour sa part, s’est dit fier d’avoir ce fétiche en période de veuvage, d’où le nom « N’Kôtôrobléni Filiyatô ». « Les interdits de ce fétiche ne me font pas peur, car je suis un Soma qui ne court pas dernière une femme, quelle que soit son élégance, sa beauté… Je ne mens pas, je ne vole pas. Donc, ces interdits ne sont pas de grandes choses pour moi », a déclaré le « Satan ». Pour rappel, en 2010, quelque temps après sa sortie de prison, Daouda Yattara alias « Satan » ou « Sitanè » est parti au Benin d’où il est venu avec un fétiche « vaudou » âgé de près de 300 ans qui lui a été donné en signe de reconnaissance pour ses efforts dans la promotion du fétichisme par les maitres. « Aucun pouvoir ne peut m’influencer sauf celui de Dieu et de ma mère. Je reste sur ma position, je suis né dans ces pratiques et je vais y mourir », dit-il le plus souvent à ceux qui veulent le voir se convertir à l’islam. Avec cette nouvelle trouvaille, « Sitanèbougou », un repère pour députés, chefs de parti, ministres, directeurs d’administration… qui se dépouillent volontiers de leur titre et de leur prestige pour se soumettre aux exigences de « Satan », ne va certainement plus désemplir ! S.S