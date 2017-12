Cela fait 4 ans que l’ancien président Amadou Toumani Touré a été contraint à l’exil à Dakar. Pour les militants du Parti pour le développement économique et la solidarité (Pdes) et ses sympathisants, le moment est arrivé pour le retour d’ATT afin de sceller définitivement la réconciliation nationale au Mali. Ces informations ont été données à la presse le samedi 2 décembre 2017 au cours d’une conférence de presse animée par Djibril Tall (le président par intérim du Pdes) assisté par Nouhoun Togo (le communicateur du Parti). C’était en présence de beaucoup de compagnons de l’ancien président ATT.

Le président par intérieur du Parti pour le développement économique et la solidarité (Pdes), Djibril Tall, a demandé solennellement et officiellement le retour au Mali de l’ancien Président Amadou Toumani Touré (ATT). Pour cela, il a sollicité l’implication de l’ensemble des bonnes volontés et surtout des plus hautes autorités du pays, notamment le président Ibrahim Boubacar Kéita. Il expliquera que depuis les malheureux événements de mars 2012 ayant abouti à la démission du président ATT et son exil à Dakar, beaucoup d’initiatives ont été entreprises dans le sens de son retour au bercail. “Le Pdes remercie toutes les bonnes volontés qui se sont manifestées dans ce sens. Ce noble combat ne saurait être mené à terme sans le Pdes qui entend jouer le rôle qui est le sien pour son aboutissement”, a-t-il déclaré. Il a rappelé que l’un des buts essentiels du Pdes est de pérenniser les actions du président ATT. “Le sigle Pdes-parti politique n’est rien d’autre que celui de l’ambitieux Programme pour le développement économique et social du président Amadou Toumani Touré qui a changé qualitativement la vie des Maliens et contribué au rayonnement international du Mali”, a-t-il évoqué.

En réaction à des questions sur les motivations du retour d’ATT, M. Tall dira que l’ancien président appartient à tous les Maliens sans considérations politiques, ethniques et religieuses. A ses dires, l’équipe dirigeante qui était avec d’ATT était constituée du Mali réconcilié. “ATT est un patriote, un homme de la paix et de consensus qui a une valeur morale. Le moment est venu pour le retour d’ATT au Mali. Le Pdes a un devoir moral pour réaliser ce retour d’ATT au bercail. Et ce retour d’ATT au Mali consacrera définitivement la réconciliation nationale. Son retour au Mali constituera le gage de la réconciliation nationale. Le peuple malien a besoin des riches expériences d’ATT pour instaurer la réconciliation nationale”, a-t-il souligné.

Siaka DOUMBIA

