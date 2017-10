Avec comme responsables l’ancien président du Cnj, Mali Mohamed Salia Touré, président actif et Alioune Ifra N’Diaye président d’honneur, le Mouvement “L’Appel” ou Wele Wele en bambara sera porté ce samedi sur les fonts baptismaux, à l’occasion d’une cérémonie riche en couleurs avec la touche artistique du président d’honneur Alioune Ifra N’diaye, promoteur de l’espace culturel Blonba. Au programme de ce lancement, il est prévu une comédie musicale après les mots de bienvenue du président Touré. Et les activités de lancement prendront fin avec un point de presse.

S’agissant des objectifs de ce mouvement politique, Mohamed Salia Touré en avait donné les grandes lignes la semaine dernière, lors d’un entretien qu’il avait bien voulu nous accorder. A cet effet, il révélait que leur regroupement “va centrer ses activités dans le domaine de la citoyenneté tout en invitant chacun à sa responsabilité, notamment, les familles, les collectivités, le monde économique et l’Etat… Aucune société ne peut vivre harmonieusement sans des institutions représentant honnêtement et efficacement l’intérêt général. Aucune institution ne peut se faire respecter si elle n’assure pas un minimum de sécurité et de solidarité entre les citoyens…”. Pour ce lancement, plusieurs milliers de jeunes, 4 500 au total, sont attendus des quatre points du pays. Des activistes du Sénégal, de la République démocratique du Congo et du Burkina Faso ont été invités. Des participants viendront également de la France.

En tout cas, depuis la semaine dernière, Mohamed Salia avait apporté deux précisions de taille. La première, c’est qu’il a réfuté toute prétention de se porter candidat pour l’élection présidentielle de 2018 et la deuxième, c’est l’indépendance d’esprit de “L’Appel” qui va se battre pour la promotion de ses valeurs, mais pas pour combattre une personne.

KTHERA