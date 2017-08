Dans notre publication du mardi 25 juillet 2017, nous avons alarmĂ© sur la tension entre les travailleurs et l’administration de NSIA Mali. Depuis lors, la situation ne cesse de s’empirer. Et dĂ©sormais, c’est le dĂ©part de M. Constant DJEKET et madame BOSSO Chantal, respectivement DG et DGA de NSIA Mali qui est exigĂ© par le Syndicat National des Banques, Assurances, Etablissements Financiers et Commerces du Mali (SYNABEF).

AprĂšs le sit-in du jeudi 20 juillet 2017, ayant rassemblĂ© l’ensemble du personnel de NSIA vie et Assurances, 15 reprĂ©sentants du SYNABEF et 2 reprĂ©sentants de l’UNTM, c’est un point de presse qui a Ă©tĂ© organisĂ© le mercredi 09 aout dernier. Ledit point de presse Ă©tait animĂ© par M. Hamadou Bah du comitĂ© syndical du SYNABEF.

A en croire M. Bah, c’est la dĂ©cision de licenciement « abusif et contre- nature » de M. Issiaka TraorĂ©, SecrĂ©taire GĂ©nĂ©ral du comitĂ© syndical de NSIA Mali, qui serait Ă la base de leur mĂ©contentement.

‘’AprĂšs avoir envoyĂ© un mail Ă la Directrice GĂ©nĂ©rale Adjointe de NSIA Mali, madame Bosso, dans lequel notre camarade Ă demander Ă la Direction d’accorder un peu de respect et un peu de considĂ©ration pour le personnel, le DG a pris la dĂ©cision de le faire licencier le mardi 17 juillet dernier. Ayant Ă©tĂ© informĂ© de la situation, le syndicat Ă fait tout ce qui Ă©tait dans son pouvoir pour qu’une solution Ă l’amiable soit trouvĂ©e. Mais vu que la Direction n’est pas ouverte au dialogue et refuse qu’une solution Ă l’amiable soit trouvĂ©e, donc, pour le grand bonheur des travailleurs, nous exigeons son dĂ©part ainsi que son adjointe et cela n’est pas nĂ©gociable’’, dira M. Bah Hamadoun au nom de son comitĂ© syndical. Pour lui, il n’est pas admissible qu’un syndicaliste soit remerciĂ© juste pour avoir revendiquĂ© un droit.

Pour M. Bah, tout laisse Ă croire que les patrons de NSIA Mali sont de mauvaise foi ‘’Le numĂ©ro 2 de l’Association des Patrons de Banque (APB), est rentrĂ© en contact avec la direction de NSIA Ă la demande des syndicalistes. Ce dernier a fait tout ce qu’il pouvait afin qu’une solution soit trouvĂ©e mais sans succĂšs’’, a-t-il expliquĂ©. Et d’affirmer que le SYNABEF aussi a fait tout ce qui Ă©tait de son pouvoir pour la mĂȘme cause. ‘’Nous n’avons brulĂ© aucune Ă©tape, aprĂšs les dĂ©marches administratives nĂ©cessaires, nous avons fait un sit-in avant de dĂ©poser un prĂ©avis de grĂšve. Toutefois, nous informons que madame le ministre en charge du travail est rentrĂ©e en contact avec nous, sauf que, si nous n’avons pas gain de cause, la grĂšve sera inĂ©vitable’’, a-t-il insistĂ©.

Aux dires du confĂ©rencier, tous les travailleurs des banques, assurances, Ă©tablissements financiers et de commerces, comme un seul homme, resteront unis pour s’opposer Ă la dĂ©cision de la Direction de NSIA, qu’ils jugent arbitraire.

Pour les syndicalistes, c’est considĂ©rant le comportement hors la loi et hors de tout cadre rĂ©glementaire du Directeur GĂ©nĂ©ral et du Directeur GĂ©nĂ©ral Adjoint de NSIA en ce qu’ils empĂȘchent le secrĂ©taire GĂ©nĂ©ral Issiaka TraorĂ© par la violence Ă exĂ©cuter normalement son contrat de travail
, qu’ils le soutiendront.

Pour Ă©viter la grĂšve, le Syndicat National des Banques, Assurances, Etablissements Financiers et Commerces du Mali (SYNABEF) demande : La levĂ©e de toute entrave Ă l’exĂ©cution de travail du camarade SG Issiaka TraorĂ©, victime de violence morale et d’abus de la part des patrons de NSIA Mali ; L’application stricte de l’article L 277 du code du travail malien opportunĂ©ment invoquĂ© par la Direction RĂ©gionale du Travail du District de Bamako dans son courrier du 04 aout 2017 ; Le constat formel de l’annulation de toutes dĂ©cisions et ou notes de services de NSIA enfreignant le droit positif malien en gĂ©nĂ©ral et l’article L 811 du code du travail, spĂ©cifiquement la prĂ©tendue dĂ©cision de licenciement ne respectant ni forme ni fond lĂ©gal et enfin la rĂ©vocation sans dĂ©lai du DG et du DGA de NSIA pour irrespect dĂ©libĂ©rĂ© et flagrant des lois maliennes.

En cas de non prise en compte de ses dolĂ©ances, le SYNABEF et la FENPECAB observerons une grĂšve de 72 heures sur toute l’étendue du territoire nationale. Une grĂšve qui commencera du 22 aout 2017 Ă 00h00 pour prendre fin le 24 aout 2017 Ă minuit.

EspĂ©rons qu’une solution idoine soit trouvĂ©e Ă cette crise, car tous les acteurs concernĂ©s par la question sont ampliateurs de la lettre du SYNABEF, il s’agit notamment de la primature, le ministĂšre du Travail et de la Fonction Publique, la Direction Nationale du Travail, l’inspection du Travail, l’UNTM, Bureau International du Travail (BIT), le ComitĂ© des Compagnies d’Assurances du Mali (CCAM) et l’APBEF.

KANTAO Drissa