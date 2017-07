Pendant les vacances les occupations des élèves sont diverses. Certains jouent, voyagent et d’autres en profitent pour mener des activités génératrice de revenus.

De 30 juin au début octobre c’est la vacance au Mali, période où il y’a moins d’ambiance et d’influence dans les écoles. C’est aussi le moment où enseignants et élèves contournent un peu la page scolaire. Mais néanmoins d’autres n’ont pas oublié leur sac d’écolier ; certains continuent à s’enrichir leur niveau intellectuel à travers des cours de vacance organisés par des écoles et des enseignants de bonne volonté. A côté de ceux, il existe une autre catégorie d’élèves qui prennent du beau temps autour du thé en échangeant sur de l’actualité.

Au même moment, d’autres mènent des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins et la rentrée prochaine en achetant des manuels.

AK : Un élève de la 9Année de l’école Amadou Coulibaly sise à ZRNY ; nous sommes issus d’une famille commerçante. Mes frères et moi sommes répartis entre nos différentes boutiques et les plus petits font du marchand ambulant des accessoires téléphoniques.

AD : Elève de la 8 Année à N’tabacoro, j’apprends auprès des maçons avant la rentrée. Ceux dont les parents ont les gros moyens participent à la colonie de vacances pour aller visiter le monde entier et ceux des petits moyens vont se ressourcer au village auprès des grands parents.

BT : J’aide ma mère à faire les taches ménagères et après j’essaie d’apprendre certaines activités telles que la coiffure comme ma mère est coiffeuse et la couture.

Les vacances sont aussi un moment privilégié pour d’autre d’apprendre le saint coran.

Comme le dit un adage il y’a pas de sot métier mais des sots gens. Les vacances sont faites pour oublier un peu l’école mais pas totalement et s’adonner à d’autres activités dans les ateliers de coutures, de menuiserie, de tôlerie, mécaniques, dans les boutiques, des activités sportives, l’hôtellerie et même la culture comme c’est la saison etc. ….. L’apprentissage ne s’arrête pas seulement au niveau européen. Toutes ses activités sont des initiatives qui peuvent nous être utile demain.

Fatoumata M. Diakité