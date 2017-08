Après le déguerpissement des commerçants illégalement installés sur les grandes artères de Bamako, l’Etat a retenu quelques sites pour les recaser. Aujourd’hui si la construction des magasins dans certains sites tarde à voir le jour, par contre celui de Darsalam en Commune III est presque opérationnel.

Après cette opération de déguerpissement de grande envergure des commerçants détaillants sur les lieux publics, baptisée opération « Ami Kane », dans le but d’embellir la capitale à la veille du Sommet Afrique –France. Cette opération a poussé des milliers de jeunes à abandonner leurs échoppes. Pour résoudre cette crise, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) avait pris à bras le corps le problème du recasement de ces commerçants touchés par l’opération à travers d’importants projets de réalisation. Ainsi contrairement à certains sites, au site de Darsalam, en Commune III, les choses évoluent à grand pas. Et cela, au grand bonheur des déguerpis.

Pour le Vice-président du Synacodem, Bamba Tidiane Kanadji, dans un mois, les premiers bénéficiaires recevront leurs clés. « On attend la finalisation des travaux, peut-être dans trois à 4 semaine maximum, les magasins construits seront équipés et mis à la disposition des déguerpis», a assuré M. Kanadji. Selon lui, au-delà des sites prévus, la Chambre de Commerce et d’Industries entend construire d’autres sites dans différentes communes de la capitale pour recaser un maximum de commerçants.

Au-delà des communes, la construction des magasins au ‘’Marché rose’’ est aussi envisagé après le sinistre de 2014 qui a entrainé d’importants dégâts matériels.

Ousmane Sagara