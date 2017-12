Une centaine d’enfants souffrant de malnutrition du village de Berebogola dans le cercle de Yanfolila bénéficient depuis bientôt une année de l’assistance de l’Association des Femmes Fortes de la Commune IV du district de Bamako (AffC4).

La dernière opération de distribution de paquets alimentaires remonte à la semaine dernière. Pour la circonstance, la présidente de l’association, Diané Aissata Sarr, était accompagnée d’une forte délégation. Selon elle, cette activité est une tradition pour son association depuis plus d’une année. « Ainsi, chaque mois nous distribuons des paquets de céréales nutritives pour les enfants de ce village », a affirmé la Présidente. Elle soutient que son association n’avait pas souhaité communiquer autour du projet car elle n’a d’autres prétentions que d’aider ces enfants en situation de malnutrition.

Et d’ajouter que de plus en plus les populations des villages environnants sollicitent l’appui de son association. Selon elle, c’est ainsi que l’opération est devenue une activité d’envergure qui dépasse les moyens de l’Association.

À ce titre, elle a indiqué que les paquets sont composés de poudre de céréales (mil, sorgho, maïs et blé). Chaque enfant reçoit quatre paquets par mois. Cette poudre sert à faire de la bouillie enrichie pour leur apporter les éléments nutritifs et les vitamines nécessaires à leur croissance.

La présidente de l’Association estime que l’événement a été une véritable réussite car les enfants assistés depuis le début de l’opération connaissent une réelle amélioration de leur condition physique. « Les enfants tombent rarement malades et les parents sont soulagés des frais médicaux inhérents aux maladies infantiles », s’est-elle réjouie.

À ce jour, la présidente des Femmes fortes estime que son association a besoin d’aide et d’accompagnement pour pouvoir répondre aux multiples sollicitations des populations du cercle de Yanfolila. Ainsi, elle lance un appel pressant aux partenaires et aux personnes de bonne volonté pour permettre à l’Association de continuer cette œuvre de bienfaisance et de réaliser aussi d’autres activités prévues dans le programme de l’Affc4.

Boubacar PAÏTAO

