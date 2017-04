Ils étaient plus de 600 participants à prendre part au Forum économique des jeunes entrepreneurs du Mali (Feje) tenu les 24, 25 mars 2017 à l’hôtel Laïco l’Amitié. Au terme de cette première édition du Feje, les participants ont recommandé la création de l’Organisation des jeunes patrons (Ojep,) une structure qui sera désormais chargée de porter la voix des jeunes entrepreneurs, de défendre leurs intérêts auprès des autorités et des partenaires techniques et financiers. Comme il fallait s’y attendre, c’est Cheick Oumar Soumano, promoteur d’un incubateur d’entreprises appelé Club entrepreneuriat Mali (Cema) et un cabinet de conseil, Cos-solution, qui a été porté à la tête de l’Ojep avec un bureau de 20 membres.

Investi de cette charge, le patron des jeunes patrons du Mali pourra compter sur le soutien et l’accompagnement du Conseil national du patronat du Mali (Cnpm).

Dans une correspondance adressée à l’Ojep, le Cnpm, tout en se réjouissant de la création de cette organisation, a affirmé toute sa disponibilité à accompagner les jeunes patrons dans l’atteinte de ces objectifs. Ce soutien vient s’ajouter à d’autres comme celui du ministère de l’Economie et des finances qui a présidé le forum.

                            Kassoum Thera