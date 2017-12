Samedi 25 novembre 2017, la Première Dame Keita Aminata Keita, Présidente de l’ONG Agir a procédé à l’inauguration du « Centre de Vie » de Ouezzindougou en présence d’une grande foule et des autorités de la localité.

Rappelons que « le centre de vie » est un don de l’Institut Loris AZZARO de Toulouse à l’ONG AGIR. La première dame qui s’est fortement engagée dans la promotion du bien être et de la qualité de vie des populations de Ouezzindougou est ainsi à sa deuxième réception après Lassa en Juillet 2016. Un premier du genre produit par l’Institut Loriz Azzaro et le Mali en eût la primeur et l’exclusivité dans toute l’Afrique.

L’équipement solaire multifonctionnel que la Première Dame vient de mettre à la disposition des populations de Ouezzindougou, offre des services de promotion de la santé maternelle et infantile, de la santé sexuelle reproductive des adolescents, d’éducation, d’éclairage publique, de communication internet, et permet de transposer dans les zones périphériques et le milieu rural toutes les commodités des villes. Le Care Center ou Centre de Vie Communautaire CVC se compose de trois cellules à savoir : un cabinet médical, le Centre de Vie, le Web Center.

Pour assurer une autonomie du centre, des panneaux solaires ont été installés.

La Présidente de l’ONG Agir, Keita Aminata Maiga, a invité les Populations de Ouezzindougou notamment les jeunes à prendre soin de leur équipement, cet outil pour la promotion du bien être des populations en le gardant en bon état et à l’utiliser pour les objectifs qui lui sont assignés.

Envoyé spécial David Sagara

