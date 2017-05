Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a appelé ses sœurs à être de véritables personnes de dialogue, à œuvrer à la construction de la paix, non comme des intermédiaires mais comme d’authentiques médiatrices

Cette journée a mobilisé plusieurs femmes autour du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Traoré Oumou Touré. C’était en présence des membres de son cabinet, ceux des directions rattachées à son département et des représentants répondant au nom des partenaires techniques et financiers. Des experts ont été commis pour mieux entretenir ces nombreuses femmes qu’ont effectué le déplacement, sur le sujet du jour. Sous la modération du doyen Sidy Konaké, leurs communications ont porté sur les thèmes : « Comment les femmes du Mali peuvent-elles contribuer à la promotion de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger » et « Comment les femmes du Mali peuvent-elles contribuer à la promotion du dialogue social pour l’apaisement social ».

Après la présentation d’un sketch très instructif sur la paix et le dialogue social, le maire de la commune III du district de Bamako a pris la parole pour adresser ses mots de bienvenue à cette auguste assemblée. Dans son intervention elle a invité ses sœurs à œuvrer pour la paix et le dialogue social au Mali. Selon Mme le maire, si les femmes restent unies, notre cher pays retrouvera définitivement la paix et sera réconcilié avec lui-même. Félicitant les plus hautes autorités du pays pour l’adoption de la loi 052 sur le quotas des femmes à des postes nominatifs et électifs, la 1ère responsable de ladite commune a demandé aux femmes de rester des combattantes pour la paix et le dialogue social.

A sa suite, Mme le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a transmis aux participantes les salutations du chef de l’Etat. « S.E IBK m’a changé de vous transmettre et de vous dire qu’il croit en nous et mettra tout en œuvre, afin que la femme ait une place de choix dans la société malienne » a rapporté Mme Traoré Oumou Touré. Elle a expliqué à ses sœurs que le Président de la République l’a mandatée pour leur dire qu’il compte sur elles pour mettre en place définitivement la paix dans notre pays. Cela n’est faisable sans une bonne appropriation de l’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger.

Toujours, aux dires de Mme le ministre, le président de la République les exhorte à travailler pour que « plus jamais on ne se mette les unes contre les autres, mais, les unes à côté des autres ». De ce fait, le département en charge de la Promotion de la Femme, va poursuivre ce chemin de la paix, tout en encourageant le dialogue social avec toutes les filles et fils de ce pays. Mme Traoré Oumou Touré a aussi invité les femmes à faire de sorte que notre pays soit enviable du reste du monde, par la place qui est toujours revenue à la femme dans la construction de l’édifice national.

Selon le chef du département de la Promotion de la Femme, la paix exige un dialogue tenace, patient, fort, intelligent, pour lequel rien n’est perdu. Quant au dialogue, il peut contribuer à vaincre la guerre. C’est pourquoi, il fait vivre ensemble des personnes de différentes générations, qui ignorent souvent, le vivre ensemble des citoyens de diverses origines ethniques. « Le dialogue est la voie de la paix, parce qu’il favorise l’entente, l’harmonie, la concorde et la paix » a enchainé Mme Traoré Oumou Touré.

Le ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille a également appelé ses sœurs à être de véritables personnes de dialogue, à œuvrer à la construction de la paix, non comme des intermédiaires, mais comme d’authentiques médiatrices. « J’espère que le Mali connaitra à nouveau des avancées notables dans la mobilisation de toutes et de tous, en faveur de la paix sur tous les fronts » a-t-elle conclu optimiste.

Diakalia M Dembélé