Le Parc National du Mali dispose désormais d’une scène de spectacles en plein air. La cérémonie officielle d’inauguration s’est déroulée mardi dernier au Parc National en présence des Ministres de la Réconciliation Nationale M. Mohamed El Moctar, ancien Ministre de la Culture qui a défendu le projet de rénovation du Parc National et de son homologue chargé de la Décentralisation et de la Fiscalité locale, M. Alhassane Ag Hamed Moussa, de l’Ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne, SEM. Dietrick Becker, du Directeur général de l’Agence Culturelle du Réseau Aga Khan de Développement (AKDN), M. Louis Moreal, de plusieurs autres personnalités du monde de la culture et bien sûr du Directeur général du Parc National et non moins Président du Conseil d’Administration, M. Samuel Sidibé.

Dans ses mots de bienvenue, le Directeur général de l’AKTC s’est dit émerveillé par le Parc National du Mali qui est unique en Afrique. Un espace de loisirs qui a connu des remodelassions. C’est l’espace social et économique du Parc National qui a motivé l’AKTC à s’intéresser au projet, a souligné M. Louis Moreal dans son intervention.

L’Ambassadeur de la RFA au Mali a salué cet exemple de coopération entre le Mali et son pays. Aux dires de SEM. Dietrick Becker, le Parc national du Mali en général offre un environnement de qualité aux visiteurs et la nouvelle scène à pleine air en particulier permettra d’accueillir des artistes venus du Mali et d’ailleurs.

Pour cette cérémonie officielle d’inauguration, l’honneur était revenu à l’artiste Bassékou Kouyaté et sa femme Amy Sacko de procéder aux premières prestations de cette scène.

La création d’une scène culturelle au sein du Parc National du Mali a pour objectif d’accueillir des spectacles d’art vivant qui s’appuient sur la tradition musicale et d’art de la narration du Mali. La vitalité des arts vivants et son impact populaire, notamment sur les jeunes générations, est un moyen efficace de promouvoir les échanges et la cohésion sociale.

Cette scène équipée avec des matériels de sonorisation de dernière génération, peut prendre 500 spectateurs. Financée par la RFA à hauteur de 250.000 Euros, cette scène est bâtie sur une superficie de 125 m2. Les travaux ont commencé en mars dernier pour prendre fin en septembre 2017.

Il faut rappeler que ce projet rentre dans le cadre d’un partenariat entre le Ministère de la Culture du Mali et celui des Affaires Etrangères de la République Fédérale d’Allemagne établi en Aout 2016 qui vise à renforcer la cohésion sociale au Mali à travers les initiatives culturelles, la réalisation d’une scène à l’air libre a été proposée au sein du Parc National du Mali. Celui-ci avait été aménagé et financé par le Trust Ag Khan pour la culture, l’Agence culturelle du Réseau Aga Khan de Développement (AKDN).

