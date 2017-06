Kayes : A Madina, depuis trois mois, il n’y a pas une seule goutte d’eau. Pour qui connait, la chaleur Kayesienne, sans eau, il y aura un défilé aux cimetières.

Bamako : Les bidons jaunes et bleus refont surface dans une capitale qui n’a jamais connu cela depuis 1991.

Gao : Des véhicules des ONG sont volés en plein jour devant leurs bureaux (Handicap international). Le vol des véhicules des civils et du Mécanisme Opérationnel de Coordination(MOC) est devenu un sport régional. Des jeunes sont assassinés pour leurs motos (cas du jeune de Monzonga)

Tombouctou : La route Goundam – Tombouctou fraichement goudronnée est en train d’être engloutie par le sable tellement que le trafic y est rare à cause des braquages. Sans parler des obus qui tombent du ciel. Sans compter la misère dans laquelle baigne la population locale.

Taoudenni : Aucun officiel de Bamako ne peut vous dire ce qu’il y a à Taoudenni. Toutes les structures logent à Tombouctou ou Bamako et leur ressortissants plus bamakois qu’autres choses profitent aisément, dans leurs « chez-eux » de Bamako, d’éventuelles retombées. C’est le black-out total sur la population de cette région. Après on viendra les accuser de désamour pour la Nation. La Nation ? Ils n’en connaissent rien !

Kidal : Une guerre fratricide et tribale s’installe plus profondément entre Idnan et Imghad au point que chacune de ces tribus pousse le bouchon de la cruauté chaque jour plus profondément. La vendetta s’installe… la Fitna s’enracine !

Mopti : le Front de Libération du Macina(FLM) fait la loi. L’Etat n’existe pas. La population est prise entre l’étau du FLM qui impose un système de gouvernance et les amalgames d’une armée terrorisée par un ennemi qu’elle ne voit pas et qui la tue au quotidien.

Ségou : Diabali- Nampala est l’axe de la mort pour les jeunes soldats pour qui aucune larme n’a coulé et pour lesquels les députés n’ont même pas daigné observer une mn de silence. Les gens sont vaincus dans cette zone. Ils ne croient plus en l’Etat.

Albina Cheick Alina