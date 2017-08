A Tinkélé, sur la route de Sélingué, à une centaine de km de Bamako, il annonce la bonne nouvelle, selon la bible. Dans son assemblée les fidèles de toutes les confessions religieuses y prennent place. Il guérit et fait des miracles sur place. Le pasteur Michel Samaké, surnommé « l’homme de Dieu », invite les maliens à ouvrir leur cœur à Dieu. Selon lui, la clé du monde et de l’au-delà, demeure la croyance au seul Dieu créateur de tout.

Unique en son genre au Mali, le révérend Pasteur Michel estime que le Mali souffre de l’égoïsme de ses fils et en particulier des leaders qui ne disent pas la vérité au Président de la République. A ses dires Dieu est Dieu : celui qui sait tout et qui a tout le pouvoir. Dans son évangile, il ne cesse de déplorer l’ingérence des hommes religieux dans la gestion des affaires de l’Etat : « les chefs religieux du Mali se sont déjà accaparés de la politique. C’est très dangereux pour le pays ». Selon lui, la place de Dieu, c’est le cœur de l’homme, la religion est maquillage. A ses dires, c’est la foi et le comportement du leader religieux qui fait de lui, un homme dieu et non son habillement. Il a déclaré que « Dieu n’a pas besoin de notre façon d’habiller, mais il a besoin qu’on lui ouvre nos cœur. Aujourd’hui, le port des uniformes ou des habits de prêche, n’est que des maquillage pour tromper les individus ». Le pasteur Samaké a invité les décideurs à dire la vérité au peuple. Il a prodigué des conseils aux gens de faire attention aux images de Facebook, au risque de se faire posséder par les démons de Satan. Attirant l’attention de ses détracteurs, il confesse: «Je suis au service de Dieu. Ce que je prononce, vient de Dieu et de son bien-aimé Jésus ».

Jean Goïta