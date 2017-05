A Tinkélé, localité situé à une centaine de km de Bamako, sur la route de Sélingué, l’homme de Dieu, pasteur Michel Samaké annonce la bonne nouvelle selon la sainte Bible. « Dieu est Dieu, lui seul détient tous les pouvoirs », enseigne t-il. Qui croit à cela et se comporte en conséquence sera sauvé.

Dimanche dernier dans son prêche, fustigeant ses détracteurs, l’homme affirme que « Seuls les égoïstes et les sorciers vilipendent mon nom ». A ses dires, il ne faut pas confondre un marabout à un imam. Pour lui, le Mali ressemble à un corps malade qui doit être purifié. « L’entente entre les gens, l’entraide et la foi en Dieu comme unique solution, permettront de vaincre le Satan, maître des esprits maléfiques », a laissé entendre le pasteur Samaké. Parlant de la situation sécuritaire du pays, Michel a confessé qu’il faille davantage se confier au saint esprit pour échapper aux attaques terroristes et aux autres formes d’insécurité.

Douglas Douyon