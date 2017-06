A Tinkélé, sur la route de Sélingué, à une centaine de km de Bamako, où il annonce la bonne nouvelle de la guérit et fait des miracles, le pasteur Michel Samaké, surnommé « l’homme de Dieu », invite les maliens à ouvrir leur cœur à Dieu. Selon lui, la clé du monde et de l’au-delà, demeure la croyance au seul Dieu créateur de tout.

Il prêche : « Saches que Dieu seul, sait tout et a tout le pouvoir. Ouvres ton cœur à lui, confies-toi à lui seul, tu seras sauvé non seulement sur terre mais aussi dans les cieux .Dieu n’est ni chrétien, ni de l’islam. Il est unique. Dieu est Dieu. Avant tout la parole existait. Aucun géomancien, aucun jeteur de cauris, aucun marabout, n’a tout le pouvoir. Celui qui a tout le pouvoir est Dieu et lui seul sait ce qui est bien pour l’homme. Celui qui croit et fait ce que Dieu dit, sera protégé contre tous. De ce fait, Dieu même, sera ton bouclier pour toujours ». Pour la crise que connaît le Mali, le pasteur Samaké a invité les décideurs à dire vrai au peuple. Avant de conseiller aux gens de faire attention aux images de Facebook, au risque de se faire posséder par les démons de Satan. Attirant l’attention de ses détracteurs, il confesse:« Je suis au service de Dieu. Ce que je prononce, vient de Dieu et de son bien-aimé Jésus ».

La rédaction