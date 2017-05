Dans une vidéo publiée par Ras Bath, il y a deux jours, le chroniqueur a effleuré les deux ordonnances rendues par le juge d’instruction du tribunal de la Commune IV dans son dossier. Par la suite, il a répondu à Me Mamadou Ismaël Konaté qui dans l’émission ‘’Débat Politique’’ de Kassim Traoré à la radio Kledu, a touché le cas Ras Bath. Ce jour, Me a juré qu’il n’y a rien entre Bath et lui, que dans l’arrestation de Ras Bath il n’en est pour rien et a démenti avoir rencontré Bath dans son bureau et l’avoir promis que tant que lui Me Konaté est ministre, rien n’arrivera à Ras Bath.

Selon Ras Bath, Me Konaté se dédit pour qui se rappelle de sa sortie sur les écrans de l’ORTM le soir du saccage du tribunal de la commune IV. Une preuve qu’il est le premier instigateur en chef de l’arrestation de Ras Bath. Pour ce qui est de l’entretien entre les deux hommes dans le département de la justice, Ras Bath demande à Me Konaté de porter plainte contre lui si réellement il a menti. Bath pense que cette posture du ministre est une honte morale car un homme honnête, intègre ne doit pas dire deux versions différentes sur une affaire. Bath confirme avoir rencontré Me Konaté à travers Yelli Madi Konaté et maintient aussi les deals que le ministre lui avait proposé.

Me Konaté qui avait du mal à prononcer le nom de Ras Bath dans l’émission pense que Ras Bath est mal éduqué.

Selon Ras Bath dans la vidéo, il pense que c’est vraiment malheureux de voir un homme âgé et de surcroit un ministre de la Justice incapable de dire ouvertement le nom de quelqu’un qui a l’âge de son fils. Pour ce qui est de la mauvaise éducation, Bath estime que cela dépend de l’interprétation du ministre. Mais pour lui, les fossoyeurs de la République sont les plus mal éduqués et que lui sa mission c’est de les ramener à l’ordre d’où le choix du slogan ‘’Choquer pour Eduquer’’ qui aujourd’hui a atteint son objectif car il fait mal à certains voleurs de la République.

Me Konaté lors de sa rencontre avec Bath aurait porté atteinte à certains commis de l’Etat. Ras Bath est revenu aussi sur la question et met Me Konaté au défi s’il peut démentir.

Il a par la suite appelé Kassim d’organiser un débat face à face entre Ras Bath et Me Konaté.

Selon Bath, Me est l’avocat le plus corrompu de l’ordre des avocats au Mali. Il a parlé de l’affaire Tomy- IBK ; un dossier dans lequel Me Konaté est l’avocat d’IBK qui a porté plainte contre un journal français. Bath a parlé aussi du cas Sidy Sosso Diarra dont le dossier a été classé sans suite alors que ce dernier a été sommé de justifier un trou de 2 milliards ; Me Konaté serait un des avocats de Sidy Sosso Diarra. Donc, facile à comprendre.

La vidéo est nommée par son auteur ‘’Prouty dans son Prouty PARATA’’

Boubacar Yalkoué

Affaire Ras Bath

Ses avocats expliquent le contenu de deux ordonnances rendues

Les avocats de Ras Bath ont animé une conférence de presse lundi 1er mai à la maison de la presse. Dans l’ordre normal des choses, ils venaient expliquer aux journalistes l’avancée significative obtenue dans le dossier Ras Bath. Il s’agit de deux ordonnances rendues par le juge d’instruction de la commune IV.

Me Malick Maîga, Me Abdrahame Touré et Me Siriki Zana Koné avec à leur côté leur client Ras Bath. Ce sont les quatre qui occupaient le présidium ce lundi matin à la maison de la presse.

Me Malick Maiga a d’entrée de jeu expliqué, en un premier temps, que le dossier Ras Bath a connu un non-lieu. Une avancée qui l’autorise à reprendre ses émissions. Mais pour lui, cela n’est pas surprenant. Car eux avocats, savaient depuis le départ que la justice allait revenir en de meilleur sentiment et dire le droit.

Pour ce qui est du second volet, il y a question d’incitation à la désobéissance des troupes et le dossier a été transmis à la chambre correctionnelle du tribunal de la commune. Pour Me Maïga, il n’y a rien à craindre. Ils tenteront par tous les moyens à faire comprendre à la justice que le dossier est vide. Ce qui est reproché à Ras Bath, d’après Me Maîga, c’est le contraire qui se manifeste sur le terrain. Au niveau des théâtres des opérations, Ras Bath, à travers ses émissions est parvenu à pousser les militaires vers l’éveil de conscience en leur faisant comprendre que malgré les maigres ressources qu’ils doivent se battre pour la patrie car la survie du Mali dépend de leur rendement sur le terrain.

Quant à Me Siriki Zana Koné au regard du climat de division qui nourrit la presse malienne, s’est posé la question si réellement les journalistes sont conscients de leur place dans la société. Selon Me Koné, rien ne vaut l’union et une presse unie est une force invincible. Pour le cas Ras Bath, il a déploré le comportement de certains médias qui ont tenté parfois à saboter la mission des avocats.

Ras Bath reprend son émission Reggae le 4 mai prochain.

La Rédaction