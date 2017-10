Les habitants des 1008 logements ont organisé un sit-in, hier lundi 30 octobre devant le siège de la Direction Générale de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP.SA), pour réclamer l’eau. Ce sit-in a été organisé par des composantes de la société civile suite au manque d’eau potable dans le quartier.

Pour montrer leur mécontentement face à la pénurie d’eau qui sévit dans leur quartier, la population des 1008 logements était en sit-in le lundi 30 octobre 2017 devant la Direction Générale de la Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable (SOMAGEP S.A) à Djicoroni. Composé de femmes et de jeunes et sous l’œil vigilant des forces de l’ordre, les jeunes scandaient: « Sans eau, pas de vie », « On veut de l’eau », « Sans eau, pas de facture ».

Parmi les manifestants, Sinè Samaké, habitant des 1008 logements de Yirimadio en commune VI du district de Bamako était le plus furieux par rapport à cette situation de manque cruel d’eau qu’ils subissent depuis 2008. De son avis, c’est pour protester contre cette situation inconfortable qu’ils se sont rassemblés devant la Direction Générale de la SOMAGEP S.A. « Les jeunes ont été épaulés par leur maman, qui sans doute connaissent mieux que quiconque le besoin d’eau dans le foyer, dans cette lutte. »

Selon Sinè Samaké, l’objectif de ce regroupement est de revendiquer un droit c’est-à-dire l’eau qui est source de vie. « Depuis 2008, nous vivons dans cette situation infernale. Nos mères souffrent, les patients dans nos hôpitaux souffrent, même la Police des 1008 logements est dans cette situation. On a fait toutes sortes de négociations au temps du ministre Frankaly jusqu’à présent rien n’est fait. Le lundi passé nous avons effectué une marche et l’on s’est retrouvé au 13ème arrondissement. Au cours des échanges avec le Directeur, il nous a dis que c’est un problème de vanne et nous a promis de trouver une solution dans deux jours. Et pourtant, nous sommes toujours privés d’eau », raconte-t-il.

Pour se faire entendre, quelques femmes et jeunes, parmi les manifestants, ont été reçues par le Directeur Général Adjoint de la (SOMAGEP S.A), Abdramane Dembélé.

Au cours des échanges, les femmes n’ont pas caché leurs mécontentements. Elles ont déplorés le manque d’eau permanent, mais aussi le fait que Sirakoro, un quartier situé derrière les 1008 logements, puisse avoir de l’eau abondamment par rapport à leur quartier. Ils seront appuyés dans leurs revendications par des jeunes qui exigent, au nom des populations, l’accessibilité de l’eau dans tous les secteurs des 1008 logements. « Nous soutenons nos mères dans cette lutte légitime, les élèves subissent des calvaires tout comme le reste de la population. Nous voulons des solutions au plus vite ».

La SOMAGEP avoue son incapacité

Du côté de la SOMAGEP S.A, les responsables ont avoué leur incapacité d’offrir de l’eau de façon permanente aux habitants des 1008 logements. « Nous connaissons vos difficultés, nous faisons de notre mieux pour votre satisfaction. On est en incapacité parce que nous produisons 200 millions de litres par jour alors que la demande d’eau de la ville de Bamako s’élève à 250 millions de litres d’eau. Donc il y’ a un déficit de 50 millions de litre d’eau. Nous avons aussi des difficultés à travailler dans la zone des 1008 logements dû au fait des agressions de la population », selon le Directeur Général Adjoint de la (SOMAGEP S.A), Abdramane Dembélé

Selon DGA Dembélé, c’est le gigantesque projet de Kabala en chantier qui pourra résoudre définitivement la pénurie d’eau dans la capitale. Cependant, Souleymane Sow, Chef de distribution eau, a expliqué que les causes de cette pénurie sont dues à l’arrivée des nouveaux logements qui a eu comme corollaire une croissance démographique très forte, mais aussi la position géographique des 1008 logements qui est en altitude. « Notre société vend de l’eau et nous n’avons pas intérêt à ce que nos clients se plaignent du manque d’eau », a-t-il indiqué.

Au moment où nous mettions sous presse, le ministre de l’Eau, Malick Alhousséini devait recevoir les représentants des 1008 logements.

Sidiki Adama Dembélé

Commentaires via Facebook :