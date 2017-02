Welcome! Log into your account

Notons que Kady Barry, qui est agent à la Direction des Finances et du matériel à la Présidence de la République du Mali, dirige cette Association depuis octobre 2008, date de sa création. A la tête de cette organisation, elle s’est battue pour l’insertion socioprofessionnelle des membres de leur organisation et aussi leur implication dans les événements majeurs du pays. Toute chose qui a permis à nos concitoyens de changer de regard à l’endroit de ces personnes handicapées par leur taille.

La cérémonie du mariage religieux s’est déroulée à la mosquée Baba Diané de Bolibana en présence de plusieurs invités dont des personnalités et des membres de son association ainsi que des fidèles musulmans, parents, amis et collaborateurs des mariés. Celui qui a conquit le cœur de la Miss des personnes de petite taille d’Afrique en 2008 à Douala, est un Malien résidant en Espagne, un certain M. Diarra de taille classique.

