Le talk-show présenté par Nana Diaby avait comme invité l’honorable Karim KéÏta au Palais de la culture. Un face à face réussi où l’animatrice a réussi à pousser le député à faire des révélations.

C’est autour du thème «Responsabilité et impact de la jeunesse dans le processus de la paix» que la célèbre animatrice et le jeune député ont échangé durant plus de deux heures.

Nana Diaby a d’abord attiré l’attention du parlementaire élu en Commune II sur l’intérêt que porte la population à sa fonction. Le président de la Commission défense et sécurité a indiqué pour sa part qu’il n’y a nul besoin d’être militaire pour occuper ce poste. Avouant par ailleurs la délicatesse de sa mission, Karim KéÏta s’est dit confiant quant à une réforme effective de l’armée. A ses yeux, l’action gouvernementale en matière de défense permet de contribuer à une gestion du secteur pour le plus grand bien de la population qu’il représente.

A la question de Nana Diaby sur son souhait, le plus profond en matière sécuritaire, l’élu Rpm est catégorique : «Je déplore que le Mali ne dispose pas d’une direction nationale de lutte contre le terrorisme».

Lorsque le débat a porté sur ses ambitions politiques, l’honorable Keita a indiqué qu’aucun de ses amis, en dehors de son père, ne l’a encouragé à postuler pour un siège à l’Assemblée nationale. Et, le fait d’y seul arriver est désormais la preuve, selon lui, que les jeunes ont leur touche à apporter. C’est pourquoi, dans la logique du thème, il a insisté sur les repères : l’éducation civique,morale et le service militaire pour la jeunesse.

D’autre part, notre consœur a su émouvoir Karim KéÏta à travers la rubrique «fier de mon job» pour laquelle elle a mis sur scène Bintou Traoré, une coiffeuse qui vivait dans la rue avant de réussir par la coiffure à s’épanouir et à vivre décemment. Un parcours pathétique qui a profondément ému et touché Karim KéÏta, qui a remercié Nana Diaby pour la promotion des jeunes talents et espoirs de la société malienne.

Somme toute, c’est un coup de maître de la célèbre animatrice qui compte récidiver au prochain numéro du Phiphi show.

Idrissa KEĂŹTA