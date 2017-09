Communiqué : Rencontre CDR-Plateforme

Bonsoir. Sur initiative personnelle de Me Toure, les dĂ©lĂ©gations de la plate-forme et du CDR, conduites respectivement par les premiers responsables, Madame Sy Kadiatou Sow et Ras Bath, se rencontrĂ©es aujourd’hui (jeudi, 14 septembre) dans l’après-midi au cabinet de Me TourĂ© sis Ă Â Badalabougou.

Les deux camps se sont expliqués sur les raisons du retrait du CDR de la plate-forme.

Les deux camps, plus le mĂ©diateur, Me TourĂ©, se sont compris sur l’essentiel. Le combat Ă Â nous tous, c’est pour le Mali. Donc il est important d’apaiser le climat.

Il n’a pas Ă©tĂ© question d’un Ă©ventuel  retour du CDR dans la plate-forme.

Les deux camps dès le dĂ©but de la rencontre ont clairement exprimĂ©Â cela, Ă Â Me Toure, avant d’entrer dans le vif du sujet.

Nous sommes dans l’alternance car c’est le seul combat rationnel pour un avenir meilleur au bĂ©nĂ©fice de tous les Maliens. Et cela passe nĂ©cessairement, dans un premier temps, par l’inscription de un million de Maliens, la radiation des personnes dĂ©cĂ©dĂ©es et condamnĂ©es du 1er au 31 octobre 2017 et dans un deuxième temps, prĂ©parer les citoyens Ă Â faire un vote utile lors des prochaines Ă©lections en 2018 sur la base: Un bon projet de sociĂ©tĂ©, un homme compĂ©tent et intègre.

Choquer pour Eduquer

Bamako, le 14 septembre 2017

Bureau National CDR