Après avoir subi ensemble les fatigues de la pluie des marches dans les rues de Bamako suite à la polémique sur le projet de révision constitutionnelle du président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, Mohamed Youssouf Bathily, le meneur en chef de la lutte, ne partagera pas le beau temps avec ses camarades de la Plateforme « Antè A bana : Touche pas à ma constitution ». Le nouvel homme fort de la rue de Bamako quitte le navire du mouvement au lendemain d’une victoire obtenue au forcing après avoir ravi la vedette à tous. A l’origine du divorce : le rejet de la proposition d’une « Alternance 2018 » du leader du Collectif pour la défense de la République par le directoire de la Plateforme lors de sa dernière Assemblée générale. Qu’est-ce qui se cache derrière cette décision de Ras Bath ? Le chroniqueur a-t-il été poussé à la porte par la Plateforme, prise en otage par des politiques, après avoir obtenu de lui ce qu’elle voulait ? Soupçonne-t-elle le leader du CDR d’avoir une ambition politique ? Ou serait-il devenu trop capricieux ? Notre analyse !

Certes, ce divorce (jusque-là officieux le directoire de la Plateforme n’ayant reçu aucune lettre de démission du très populaire chroniqueur) est intervenu un peu plus vite qu’on ne pouvait l’imaginer. Toutefois, il n’a guère surpris les observateurs avertis. Car, de mémoire collective au Mali, chaque fois que les politiques et les organisations citoyennes ont cheminé ensemble dans une lutte, s’en est suivie la trahison après le succès. Le divorce entre le leader du CDR et la Plateforme « An tè A bana-Touche pas à ma constitution » vient confirmer ce principe établi. En tout cas, à la lecture de l’article « Plateforme Antè A Bana : le CDR de Ras Bath claque la porte ! » publié 24 août 2017 par notre confrère « Le Pays », proche de Ras Bath, le débrayage intervient sur fond de trahison dont serait victime le porte-parole du CDR. « L’expression « Alternance 2018 » est la position du CDR qui a été évoquée plusieurs fois par son porte-parole, Ras Bath, lors de toutes les activités de la Plateforme à Bamako et à l’étranger (Dakar, France, Allemagne, Espagne). Pendant tout ce temps, le directoire de la Plateforme ‘’Antè A Bana : Touche pas à ma constitution’’ n’a jamais exprimé un avis contraire à la position de Ras Bath. Lors de la dernière Assemblée générale de la Plateforme à la Pyramide du souvenir, Ras Bath a beaucoup insisté sur l’expression pour sa prise en compte dans les nouvelles orientations du regroupement. Surprise, les conclusions tombent en l’absence de Ras Bath et la feuille de route des futurs combats de la Plateforme ne mentionne pas « Alternance 2018 ». La nouvelle apprise, le CDR a approché les membres de la Plateforme pour connaître les raisons de ce rejet. C’est là, qu’il s’est rendu compte que l’idée n’était pas partagée depuis le départ. Mais personne n’a eu le courage de le dire à Ras Bath», explique le journal. « Ce comportement a choqué le CDR qui estime que le directoire de la Plateforme n’est pas responsable», poursuit le confrère.

Pourquoi la Plateforme « An tè A bana : Touche pas à ma constitution » n’a-t-elle pas tenu compte du vœu cher au CDR sachant bien que la perte de Ras Bath peut lui être fatale? Voit-elle derrière ce vœu une manœuvre politique inavouée de la part du leader du CDR? D’où sort cette requête de Ras Bath qui crie sur tous les toits de ne pas avoir des intentions politiques sachant bien que la Plateforme se réclame être une organisation de la société civile? Ras Bath œuvre-t-il pour un homme politique malien ? La Plateforme a-t-elle été sincère avec tous ses membres (politiques et civils) depuis le départ ? Pourquoi a-t-elle attendu la dernière minute pour tenir le langage de la vérité avec Ras Bath par rapport à sa proposition? Qui a trahi entre Ras Bath et la Plateforme « Antè A Bana : Touche pas à ma constitution » ?

En attendant la version de la Plateforme qui, à travers sa présidente Mme Sy Kadiatou Sow, et Nouhoum Togo, un de ses membres influents, dit n’avoir pas été informée de cette démission de Mohamed Youssouf Bathily, l’avenir de la Plateforme est en jeu. Car, après Ras Bath, que restera-t-il du mouvement?

YZK