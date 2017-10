L’ONU Femmes, l’Agetic et l’Agefau ont signé jeudi 5 octobre 2017, un partenariat tripartite dans l’optique de renforcer les capacités des femmes entrepreneures et rurales. Ce partenariat entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Buy From Women ». C’était dans la salle de conférence de l’agence, sous la présidence du chef de cabinet du ministre de la communication et de l’économie numérique, en présence de la délégation de l’ONU Femmes, les Directeurs Généraux de l’Agetic et de l’Agefau.

La signature de ce partenariat a été une occasion pour la délégation de l’ONU Femmes de visiter les installations de l’agetic et l’inauguration d’une salle informatique pour renforcer les capacités des femmes. Cette application sera héberger à l’agetic aussi les femmes bénéficieront des formations.

Ensuite, il y’aura lieu d’amener la connexion dans les zones rurales les plus difficiles d’où l’intervention de l’AGAFAU afin de permettre aux femmes dans leurs localités de production d’accéder à l’application. Comme l’a souligné le Directeur Général de l’AGEFAU, qu’ils ont une mission de connexion de tout le territoire national en téléphone et en internet et qu’ils vont identifier des projets qui peuvent concerner les femmes et essayer de les mettre en œuvre dans le cadre du programme.

Après la signature, le Chef de Cabinet du département tutelle, Mme Sané Keita, a remercié la délégation de l’ONU Femmes, pour la présentation du dudit programme et a réaffirmé la disponibilité du département à accompagner l’agence. Pour le chef de cabinet du ministre, ils sont sur la bonne voie et qu’ils espèrent que les choses vont se concrétiser assez rapidement.

Le chef de la délégation a fait savoir qu’il attend exactement la même chose, mais aussi de pouvoir démontrer qu’en partenariat avec beaucoup de compétences, on peut fournir une solution unique à ceux qui devraient attendre des années avant d’avoir accès à l’internet, au marché et à l’information. Il dira que leur objectif c’est d’arriver à démontrer qu’on peut fournir tous ces services en une ou deux années pendant dix ou vingt ans.

En vue d’affirmer son engagement à la réussite du projet, l’agetic a réalisé une salle informatique équipée au profits des femmes et ONGs, d’une valeur de 80 millions environs. En ce sens, le Directeur général de l’Agetic, Hamed Salif Camara, a expliqué les raisons de la réalisation de cette salle. Selon lui, c’est pour faire de l’application « Buy From Women » une véritable réussite. « Nous espérons que de cette salle, partirons beaucoup de projets économiques au bénéficies des femmes », a-t-il souligné.

Pour lui, quelque soit les activités économiques mises en place, la partie informatique et technologique est importante. De ce fait, il dira que l’ONU Femmes a développé un logiciel qui permet aux agricultrices de pouvoir vendre leurs produits en ligne tout en identifiant les acheteurs potentiels avant même la production, mais que cela ne peut se faire que lorsqu’ils arrivent à vulgariser, sécuriser l’application et à faire en sorte qu’au-delà du programme de l’ONU Femme que ce programme puisse continuer.

Ousmane Baba Dramé