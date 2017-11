« Le président Ibrahim Boubacar Kéita n’est pas la solution en 2018. En 2018, l’alternance sans IBK est possible. Son bilan à la tête du pays est sombre et négatif ». C’est ce que croit dur comme fer les animateurs de la Plateforme Ensemble pour une Alternance en 2018 « EA-2018 ». Ils l’ont fait savoir le 15 novembre 2017 à la Bibliothèque Nationale lors de leur deuxième conférence de presse.

La dite conférence était animée par le président de la Plateforme EA-2018 non moins président du Parti U.P.S, Pr Ibrahima Karamoko Sissoko, Hamé Traoré, membre de la Plateforme et président du parti AFP. «Le quinquennat d’IBK est le pire moment de l’histoire du Mali. Il a été élu par les Maliens pour la résolution de la situation du Nord seulement. Il n’a rien fait. Aujourd’hui c’est encore pire. Nous pensons que nous n’avons pas d’avenir avec IBK. Sa réélection nous conduira vers la catastrophe, droit au mur. Les gens pensaient qu’avec lui, la corruption, l’impunité, l’insécurité allaient prendre fin. C’est tout le contraire aujourd’hui», déplore Hamé Traoré. C’est clair et net, ajoute le Pr Ibrahima Karamoko Sissoko, la politique d’IBK n’est pas bonne.

C’est pourquoi le but de ladite conférence de presse était de soumettre à la population malienne le projet de société de la Plateforme après transmission aux leaders des partis politiques et des organisations de la société civile. La Plateforme EA-2018, explique son président, veut que la population soit sensibilisée, soit amenée à comprendre son projet de société à travers vous aussi.

Ce projet de société est axé sur treize points pour le développement du Mali: la sécurité et la défense; l’agriculture, l’élevage et la pêche; les ressources minières et énergétiques; la réforme institutionnelle; l’éducation, la santé, l’action humanitaire; l’emploi et l’industrialisation; l’artisanat, la culture et le sport ; la bonne gouvernance; le foncier et domaine; l’eau, l’ électricité et les infrastructures ; les nouvelles technologies satellitaires; la diplomatie.

Après la soumission du projet de société de la Plateforme EA-2018 aux partis politiques et aux organisations de la société civile, dit le Pr Ibrahima Karamoko Sissoko, c’est au tour de la presse ce soir de recevoir le document pour que l’opinion soit largement informée. Mais nous insistons, dit-il sur deux points. « Nous insistons sur la sensibilisation. Car l’alternance n’est possible que quand les gens son informés, sensibilisés. En deuxième position, on insiste sur la révision de la loi électorale pour amener l’âge limite à 30 ans pour permettre aux jeunes qui aspirent à être candidat à la présidentielle, de se présenter. Il est dit aussi que pour être candidat à la présidentielle, il faut avoir le parrainage de cinq conseillers dans toutes les régions plus le District de Bamako, la Plateforme EA-2018 demande de ramener cela à huit régions plus Bamako», déclare son président. Pour terminer, il a rassuré que la Plateforme EA-2018 travaille avec les partis politiques, organisations de la société civile pour relever le défi de l’alternance au Mali.

Hadama B. Fofana