La consommation des drogues est un phénomène mondial. La lutte contre ce fléau requiert de plus en plus des moyens sophistiqués et élaborés. C’est tout le sens d’un atelier de formation des journalistes sur la problématique de lutte contre ces fléaux. La cérémonie d’ouverture a eu lieu le lundi 20 novembre au club hôtel de Sélingué. C’était sous l’égide du Directeur de l’OCS, le Magistrat Colonel M. Adama Tounkara.

Le nombre de consommateurs de drogues s’accroit de jour en jour. Elle constitue une problématique des sociétés modernes et du développement. En 2015, plus de 250 millions personnes à travers le monde ont pris des stupéfiants. La couche juvénile est de plus en plus concernée.

Au cours du présent atelier de quatre jours organisé par l’office central des stupéfiants, la soixantaine de participants se familiariseront avec les thématiques comme politique de prise en charge des toxicodépendants au Mali, le journalisme d’investigation et les drogues et dépendances. Ce dernier thème a été développé par le médecin psychiatre Dr Souleymane Coulibaly. Dans sa communication, le Dr Coulibaly a souligné l’importance de plus en plus croissant de l’utilisation des drogues dans le monde en général et au Mali en particulier. Même si, reconnait-il, aucune étude sérieuse n’a été faite sur le sujet dans notre pays.

Les motifs de consommation varient d’un individu à un autre. Il s’agit pour certains d’assouvir une curiosité, de recherche du plaisir, de convivialité, ou de découvrir de nouvelles sensations. Pour d’autres, c’est la quête de performances (intellectuelles, physiques, sportives, festives, sexuelles), d’automédication ou le besoin d’intégrer un groupe. L’usage chronique de ces stupéfiants entraine des infections respiratoires, de cancers des poumons et des bronchites. Les conséquences psychiatriques peuvent être des troubles des apprentissages, dépression ou d’anxiété.

Il convient de rappeler que la présente session de formation vise à renforcer d’une part, les capacités des journalistes afin qu’ils accompagnent le Ministère de la Sécurité et de la protection Civile dans la mise en œuvre de sa stratégie de lutte contre la drogue et de crime transnational organisé et d’autre part qu’ils servent de levier pour la sensibilisation d’une masse critique sur les enjeux de prise en charge des toxicodépendants.

Abdrahamane Sissoko,

Envoyé Spécial à Sélingué

