Plus d’une vingtaine de clubs d’amis se sont mobilisés, le samedi 27 janvier 2018, dans l’enceinte de l’ex-Kodonso à Djélibougou pour manifester leur soutien à Maouloud Ben Kattra, ministre de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. La rencontre a enregistré la présence du Maire de la Commune I du district de Bamako, Mamadou B. Keïta et du président des clubs d’amis mère Maouloud Ben Kattra « IBK – An ka ta », Debe Diarra.

Dans son adresse à l’endroit de ses amis, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Maouloud Ben Kattra a, tout d’abord, rappelé que ces clubs existent depuis huit ans et qui sont en train de s’affirmer en s’intensifiant à travers les différentes localités de la capitale et de l’intérieur du pays. Selon lui, il ne lance pas un combat contre ceux qui ne partage sa vision des choses et qu’il veut suivre la vision du président de la République, IBK pour son engagement pour la paix. Pour lui, IBK incarne ses valeurs.

Moussa Dagnoko



