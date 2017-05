L’injustice, surtout sociale, est l’un des facteurs endogènes de la crise qui secoue notre pays ces dernières années.

Mais, pour plus de justice sociale et plus de transparence dans la gouvernance, le peuple doit refuser de céder à la facilité, refuser que le pouvoir le berce d’illusions. Les Maliens doivent donc accepter le sacrifice qu’exige tout changement et se battre pour que nos décideurs empruntent cette voie du salut, donc de l’émergence, la vraie !

Le fait que le sacrifice des martyrs de la rĂ©volution de mars 1991 ait Ă©tĂ© “dĂ©voyĂ© par des malfaiteurs dĂ©guisĂ©s en dĂ©mocrates” ne doit pas nous dĂ©courager Ă nous battre. Au contraire, cela doit nous servir de leçon pour choisir Ă qui confier dĂ©sormais le pouvoir pour ne pas nourrir des regrets et connaĂ®tre des dĂ©ceptions comme celle que nous connaissons prĂ©sentement et ĂŞtre Ă©ternellement condamnĂ©s Ă revenir Ă la case dĂ©part.

Changer nĂ©cessite un changement de comportement individuel et une synergie d’actions pour Ă©branler puis dĂ©raciner l’ancien système. En la matière, dit Me Tapo, l’union fait la force. Et pour paraphraser Coluche, il rappelle, “j’aime bien frapper et fort mĂŞme mais je prĂ©fère quand on est plusieurs Ă le faire”.

On ne change pas son sort en restant un lâche. On ne change pas le destin d’un pays en ayant la peur au ventre. Comme l’a chantĂ© pertinemment la grande et regrettĂ©e Fanta Damba n°1 en 1957. “C’est mon hymne Ă l’amour de la vie et de mon prochain. La grande diva se demande les raisons qu’on aurait Ă avoir peur. Elle conclut que la peur n’a aucune raison d’ĂŞtre puisqu’en dĂ©finitive la conclusion finale c’est la mort Ă laquelle nul n’Ă©chappe”, se rappelle Me Abdoulaye Garba Tapo avec une dĂ©vorante et contagieuse nostalgie.

Autre raison de ne pas avoir peur, selon le brillant juriste et talentueux Ă©crivain, c’est que l’adversaire “a plus de raisons d’avoir peur et mĂŞme d’Ă©prouver des angoisses et insomnies. Il sait que le mensonge et les tromperies ne marchent plus, et cherche dĂ©sespĂ©rĂ©ment le moyen de sauvegarder ses indĂ©cents et malhonnĂŞtes privilèges”.

La peur ne met pas à l’abri de la mort ! Bien au contraire, elle expose aux maux plus humiliants que celle-ci (mort) comme la honte, la trahison, l’infidélité, l’asservissement, l’exploitation, la privation de tous les droits… Un homme qui a peur n’a plus son destin en main !

Hamady Tamba

