Le « Club de soutien à Niamé Keïta » a procédé au lancement officiel de ses activités, le samedi dernier à Samaya (commune du Mandé). De nombreux jeunes en provenance de cette localité et d’autres localités de la commune IV et du Mandé ont effectué massivement le déplacement. Tous sont venus témoigner leur soutien indéfectible à l’élu de Nara, membre de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale. Au-delà, les partisans de Niamé ou les « Niaméïstes » se mettent progressivement en ordre de regroupement un peu partout.

Kalabambougou (son lieu de résidence), Sébénicoro, Samaya, Katibougou, bref dans toutes les localités de la commune du Mandé, l’honorable Niamé Keïta est actuellement l’objet de nombreuses sollicitations, précisément de la part d’une frange importante de la population, notamment les jeunes. Cette population garde encore en mémoire la brillante carrière de celui qui a dirigé la police malienne et qui aujourd’hui mène ses activités socio-politique sans tambour et trompette. Mais, partout, c’est un élan à la fois de reconnaissance et de soutien qui se forme actuellement autour du natif de Nara. Un élan de soutien qui s’étend jusque dans les foyers d’émigrés maliens en France…

Ainsi les clubs de soutien à Niamé (plus d’une dizaine) ont été créés et se sont implantés un peu partout dans ces endroits. Et pour donner plus d’ampleur à leurs actions, ces associations se sont regroupées au sein d’un club dénommé « Club de soutien à Niamé Keïta ».

Une initiative appréciée par le député Niamé Keïté qui a salué la jeunesse de la commune du Mandé pour la confiance placée en lui. « Vous m’avez choisi pour vous aider à prendre une ligne directrice qui vous permettra de vous épanouir dans la vie. Cette vision correspond parfaitement à la mienne, c’est-à-dire le travail, la loyauté, le sérieux et l’honnêteté… », a-t-déclaré. Et d’ajouter : « La jeunesse malienne n’est pas une jeunesse criminogène. C’est pourquoi elle affronte les déserts, les océans, dans le but d’aller sous d’autres cieux, mais surtout de contribuer au développement du pays… Je suis entièrement en phase avec cette jeunesse travailleuse qui m’a admiré, tout comme je l’admire », a-t-il dit.

En plus des actions d’entre-aide entre les populations de ces localités, le club se fixe comme objectif de donner plus de visibilité aux œuvres socio-politiques de l’enfant de Nara. Aussi, les « jeunes niaméïstes » veulent constituer un vaste rassemblement autour de l’ancien officier de la police qui, aujourd’hui, siège à l’Assemblée nationale.

Mohamed Sylla

