Le mouvement patriotique Arc-en-ciel, c’est la toute nouvelle appellation de la plateforme «oui, A sonna». L’information a été donnée à la presse, samedi soir, par les responsables du mouvement. C’était au Grand hôtel de Bamako.

-«Des cœurs qui battent au même rythme pour le Maliba». Pour les leaders d’Arc-en-ciel, c’est le but final de leur mouvement: une nation dans laquelle tous les enfants sont réunis pour la même cause. Situé en Commune I du district de Bamako, le mouvement, selon ses fondateurs, se constitue exclusivement de jeunes et femmes de la société civile malienne.

Dans son discours liminaire, Ismaël Diallo, a présenté les missions assignées au mouvement qu’il dirige. Il s’agit entre autres de: sensibiliser les Maliens sur la citoyenneté et le patriotisme; lutter contre la corruption, le népotisme, le clientélisme et l’incivisme; former et informer les jeunes sur les valeurs de la République. L’association dit soutenir le gouvernement dans la bonne gouvernance.

Le pays a trop souffert, déplore Ismaël Diallo. «Personne ne fera le Mali à notre place.», ajoute-t-il. «Unissons-nous donc et fédérons nos actions pour que le Mali retrouve sa place dans le concert des nations», conclut-il.

Mamadou TOGOLA