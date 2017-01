Welcome! Log into your account

En tout cas, à la Plateforme Cause-Mali, on n’exclut pas des sit-in et des marches contre l’UE en cas de réadmission de nos compatriotes.

D’ores et déjà, les responsables de Cause-Mali, qui affirment toute leur confiance à l’Etat pour régler ce dossier, projettent néanmoins de rencontrer les responsables de l’Union européenne, les ministres en charge de ce dossier, notamment les Affaires étrangère et Maliens de l’Extérieur, le Haut conseil des Maliens de l’extérieur, afin d’y voir clair.

“Ce sont ces mêmes Européennes, à travers leurs frappes en Libye, leur soutien au Printemps arabe qui ont déstabilisé beaucoup de pays de notre continent dont le Mali d’où ce flux migratoire” a souligné M. Cissé, qui a une fois de plus saisi cette occasion pour exprimer son vœu de voir une mission de la société civile malienne composée des jeunes, des religieux, des femmes… afin de faire part de la position ferme des Maliens sur cette question sensible de migration.

“Chaque famille au Mali a son immigré et ceux-ci contribuent de façon considérable au développement de ce pays à travers des investissements dans des secteurs vitaux et nous ne pouvons laisser l’Union européenne chasser nos compatriotes comme des malpropres” a souligné Sékou Cissé. Pour ce faire, le porte-parole de la Plateforme Cause-Mali a invité la classe politique et la société civile a une mobilisation générale pour faire échec à ce que Cause-Mali appelle un complot de l’Union européenne contre le Mali et nos autorités.D’ailleurs, au cours d’une conférence débat avec les jeunes sur le même sujet à la Maison de la presse, à laquelle a pris part le directeur général de l’Apej, le porte-parole de Cause-Mali impute aux Européens l’accroissement des flux migratoires.

