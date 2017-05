La Coalition des Alternatives Africaines Dette et Développement( CAD-Mali) a animé une conférence de presse le 24 mai 2017 au Musée National de Bamako. L’objectif de cette rencontre avec la presse avait pour but d’énoncer leur position vis-à -vis du cadre du futur de l’Accord de Cotonou et le partenariat Union Européenne /ACP.

La coordination des alternatives africaines dette et développement et le FOSC (forum de la société civile) se sont réunis dans un atelier  national de réflexion du 23 au 24 mai dernier au musée national de Bamako, l’intitulé de l’atelier : positionnement des organisations de la société civile malienne sur le post-Cotonou/partenariat UE/ACP. Pendant deux jours de travaux ayant réunis une cinquantaine de participants des faitières de la société civile , les participants après l’ analyse du nouveau paradigme de la coopération internationale en lien avec les priorités nationales pour le développement du Mali en de l’ Afrique de manière globale ; les deux structures ont tenu une conférence de presse pour présenter les recommandations tirées de leurs travaux et donné leur appréciation des résultats de l’Accord de Cotonou dont les résultats sont à leurs dires mitigés dans son application.  Aussi pour mieux préparer le futur cadre de collaboration  entre nos États et l’UE, la CAD et le FOSC, ont tiré la sonnette d’alarme pour interpeller les décideurs et éveillé les consciences  après étude et analyse des priorités dégagées par l’UE comme axe du futur partenariat. Un partenariat qui devrait prendre les priorités nationales selon les OSC maliennes et pour se faire elles proposent certaines recommandations aux décideurs pour les futures négociations.

Les recommandations ont trait aux différents axes  suivants : la prévention des conflits , la gestion des crises et la consolidations de la paix en favorisant l’intervention rapide des forces africaines, l’ accélération de la mise en œuvre de l’ accord d’Alger et celle du G5Sahel ; le renforcement des systèmes de gouvernance ; la gestion de migration et de la mobilité . L’atelier recommande également d’attirer les investissements responsables et durables dans nos États en promouvant la coopération Sud-Sud  et en orientant la diaspora à investir dans le contient avec des opportunités de créations d’emplois. S’agissant  de l’ agriculture , les OSC malienne recommande de transformer l’agriculture et le secteur agroalimentaire de l’ Afrique  en initiant un système de crédit agricole attractif pour promouvoir l’ agriculture familiale ; d’accroître les subventions octroyés au domaine agricole et l’ agriculture familiale ; de favoriser un développement responsable et durable des chaînes de valeurs.

Ces recommandations sont déterminante pour la prise en compte des réelle préoccupations des peuples à en croire les conférenciers, Issa Kamissoko , président de CAD-Mali ; Bakary Doumbia , président de FOSC et Souleymane Dembélé , directeur exécutif de CAD –Mali.

Khadydiatou SANOGO