L’on ne dira jamais assez à l’endroit du régime IBK que la religion est un domaine très sensible qu’il faut savoir exploiter. S’en servir, c’est bon tant que cela est compris ainsi. Mais il ya bien lieu de faire attention sinon il ya la glissade et les mauvaises interprétations. Surtout que, ils sont nombreux certains de nos religieux qui à juste titre sont convaincus que l’avènement de El Hadj Ibrahim Boubacar Keita est le résultat de leur suffrage. On n’est pas loin d’y croire pour tous ceux qui en observateurs avertis ont suivi certaines déclarations liées à la campagne présidentielle de 2013. De nos jours, il ne se passe plus de semaine où l’image de certains religieux ne nous soit projetée à la télévision parce que sollicités par les plus hautes autorités du pays. Ou alors, c’est eux, ou alors, c’est les notabilités. Il ne faudra jamais perdre de vue que l’exploitation de ces religieux pour certaines missions réservées typiquement au domaine de l’Etat dénote la faiblesse de l’Etat, des autorités en place. Aujourd’hui, certains de ces religieux sont tellement employés par l’Etat qu’ils se croient incontournables dans la gestion de ce pays. Sans doute qu’ils ont raison parce que l’Etat a démissionné et là où il devait être fort, il est resté faible. Le temps est venu où le pouvoir doit se départir de ces religieux qui ont leur valeur intrinsèque relevant du domaine de la religion. Voici là l’une des erreurs du locataire de Koulouba parce que, volontairement ou pas, il est en train de forger une classe puissante qui, une fois qu’elle aura conscience de ses forces ne sera plus maitrisable. Ou alors, le pouvoir en place veut leur donner une force qu’il pourra un jour manipuler à sa guise.

Il faut bien faire attention. Qui dit qu’au Mali nous ne sommes pas tous religieux, musulmans ou chrétiens ? La religion, ce sont les rapports que l’homme entretient avec son Dieu. Elle s’exerce dans des lieux précis. La notion de religieux dans le contexte malien est devenue une aubaine pour se laisser sublimer par le pouvoir en place. On a crée des surdoués qui pensent avoir en leur possession la clef de tout. Encore une fois, la religion est un couteau à double tranchant qu’il faut savoir enlever et mettre dans son fourreau sinon ça crée des dégâts. Nos dirigeants doivent comprendre que si l’on ne prend garde, certains de nos religieux, risquent le jour où ils ne seront pas satisfaits de semer le trouble dans ce pays. Que Dieu nous en garde à condition qu’on n’établisse pas le préalable.

Mamadou Kansaye