De retour au pays, Pr. Clément Dembélé a été chaleureusement accueilli mardi soir à l’aéroport Modibo Kéita par ses fans. A sa descente d’avion, il a affirmé vouloir engager le combat contre la mauvaise gouvernance.

Pr. Clément Dembélé, spécialiste en analyse du discours et en stratégies politiques, enseignant dans les universités en France et au Mali, a regagné Bamako ce mardi pour une prise de contact et une concertation populaire et citoyenne. Il a été accueilli à l’aéroport par ses fans à travers le Mouvement d’ensemble (ME), un collectif d’associations qui soutient et partage les idéaux du jeune professeur.

Pour Amady Dicko, président du ME, les valeurs du Pr. Clément Dembélé ne sont plus à présenter au grand public. “Il est sans doute l’homme qui a révolutionné la conscience des Maliens“.

Souriant, le professeur, après avoir salué les jeunes qui lui ont réservé un accueil chaleureux, a indiqué avoir apporté un message d’espoir à tous les Maliens : celui de la lutte contre la corruption, le chômage au Mali. “Je suis venu ici pas parce que je possède une victoire, je suis venu humblement parce que le Mali a besoin de tous ses enfants“.

Pour l’ancien élève du lycée Bouillagui Fadiga, on doit être fier notre citoyenneté malienne car le Mali est un pays de dignité, une dignité bafouée depuis plus de 40 ans. L’analyste du discours et des stratégies politiques a aussi affirmé que le Mali est gérer dans le mensonge depuis 40 ans. Cependant le jeune professeur a expliqué qu’il n’est pas venu en tant qu’intellectuel, mais plutôt un simple citoyen comme tout Malien.

Il a affirmé que personne ne pourra gérer encore le Mali sans les Maliens. Ce faisant, l’ancien écolier au Banconi-Plateau compte donner la parole au peuple pour connaître ses besoins et en faire un projet de société. Il sillonnera à l’intérieur du Mali (67 points stratégiques du pays) et rencontrera toutes les instances syndicales, entreprises, usines, patronat… pour la construction du projet commun de société d’un Mali d’avenir.

Né le 12 novembre 1974 à Ouagadougou au Burkina Faso, Clément Dembélé a effectué ses études fondamentales à l’école du Banconi-Plateau puis au lycée Bouillagui Fadiga avant d’intégrer le département des lettres de l’EN Sup. En 1999, il part à Montréal pour un master et un DEA en philosophie. Puis en France à l’université de Metz pour un DEA en littérature et spiritualité, option éthique et esthétique de l’écriture.

Aujourd’hui Clément Dembélé est un professeur et leader d’opinion qui nourrit des ambitions politiques.

Zou

