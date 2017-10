Le Mali n’est pas encore tiré d’affaire. Malgré les multiples tentatives pour extirper du corps de la justice la gangrène de la corruption. En effet depuis quelques temps des choses étranges se passent dans la préfecture de Kadiolo aux yeux et au su des autorités. Pour certains habitants de la localité c’est le juge qui en serait la cause parce qu’il use de son titre de juge de paix à compétence étendue pour entraver le travail de la police.

Le 11 octobre 2017, la police de Kadiolo en patrouille de routine appréhende prés de Zegoua un homme sur une moto de marque Léopard de couleur rouge. Il avait sur l’engin 4 sacs de sucre qu’il devait acheminer sur la Côte d’Ivoire. Après vérification les flics ne trouvèrent aucune pièce sur le monsieur qui s’appelle Bourama Ouattara et qui est de nationalité ivoirienne. Avec la lutte contre le terrorisme tout individu suspect doit subir un interrogatoire et mieux être fouillé. Au cours de la fouille les policiers retrouvèrent sur le sieur Bourama Ouattara un faux billet de 10000 fcfa. Il expliquera plus tard que l’argent lui a été remis par un certain Madou. Les policiers pour le besoin de l’enquête décidèrent de le conduire au commissariat. En cours de chemin les policiers croisèrent deux individus à Moto. Un s’appelle Mamourou Samake il est enseignant résident à Zegoua. Sur sa demande nous avons expliqué les raisons de l’arrestation de Madou. Sans aucun forme de procès, le sieur Samake vociféra sur les policiers en les traitant de tous les noms d’oiseau. Ensuite il se jeta sur un des policiers comme une fauve blessée à mort. Il déchira son T-shirt. Face à cette réaction brutale Il fut lui aussi conduit au commissariat pour les besoins de l’enquête. Mis à la disposition de la justice le sieur Mamourou Samake sera relaxé par le juge sans condition. Toute chose qui n’a pas plu aux policiers qui pensaient qu’une correction sévère allait être infligée à Monsieur Samake qui en tant qu’enseignant devait donner le bon exemple. Cette attitude du juge Almoustapha Touré commence à agacer les forces de sécurité de la zone. Il est même parfois accusé de couvrir des trafiquants. Certes le juge est indépendant mais pas face à une foule en colère.

Biratike