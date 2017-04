C’est aux environs de 16H30 ce vendredi 21 avril 2017 que le Premier ministre Abdoulaye Idrissa MAIGA est arrivé dans la famille NIARE où il est réçu dans une ambiance très conviviale par le patriarche Dramane NIARE entouré de tous ses cadets détenteurs de l’autorité traditionnelle dans la capitale.

Son excellence Abdoulaye Idrissa MAIGA qui était accompagné des ministres Tieman Hubert COULIBALY chargé de l’Administration Territoriale et Me Baber GANO, chargé des Transports, a d’abord sollicité le soutien, les conseils et les bénédictions des NIARE.

Il les invités à s’impliquer d’avantage aux côtés du Gouvernement afin de trouver les meilleures réponses aux principales préoccupations de nos compatriotes notamment sur le front social, dans le domaine sécuritaire et surtout dans le cadre de la mise en œuvre rapide de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d’Alger. En réponse, le patriarche des NIARE a réitéré l’engagement ferme des chefs coutumiers de Bamako à soutenir le Gouvernement dans la recherche de la paix et pour une véritable accalmie sur le front social en pleine ébullition.

Une demi-heure plus tard, c’est au tour de la famille TOURE d’accueillir le Chef du Gouvernement. Là aussi, Abdoulaye Idrissa MAIGA a reçu les bénédictions et surtout le soutien indéfectible des TOURE face aux immenses défis qui attendent son équipe gouvernementale.

Troisième et dernière étape de cette série de visites de courtoisie du Premier ministre MAIGA dans les familles fondatrices de Bamako, le quartier de DRAVELA ou Abdoulaye Idrissa a été reçu par le chef coutumier des DRAVE assisté de plusieurs de ses frères et conseillers. Même ambiance conviviale sur fond de cousinage à plaisanterie entre le Premier ministre, les ministres qui l’accompagnaient et leurs cousins les DRAVE. Le patriarche des DRAVE a notamment rassuré le Chef du Gouvernement quant à leur implication active dans la recherche de solutions aux graves difficultés que traverse notre pays ces dernières années. C’est donc requinqué et assuré du soutien des familles NIARE, TOURE et DRAVE de Bamako que Son excellence Abdoulaye Idrissa MAIGA a regagné ses bureaux.

Primature du Mali