Le ministre du Commerce, Porte- parole du gouvernement, Abdel Karim Konaté, a convié les membres du Conseil national des prix en réunion ordinaire le lundi 15 mai 2017, à partir de 10 heures, dans la salle de conférence de son département, à la Cité administrative.

Cette réunion aura comme ordre du jour principal l’état d’approvisionnement du pays en produits de première nécessité en prélude au mois sacré de Ramadan que notre pays s’apprête à observer dans quelques semaines. Il sera question notamment de l’évolution des prix de certains produits de grande consommation comme le sucre, le riz, l’huile, la farine, le lait ….

Le Conseil national des prix a été institué par le gouvernement, à travers le ministère en charge du commerce pour servir de cadre d’échange entre les acteurs sur l’évolution de la situation d’approvisionnement du pays en produits alimentaires. Il se réunit de façon ordinaire une fois par trimestre. Il trace des orientations permettant au ministère du Commerce de prendre des mesures idoines afin de protéger les consommateurs maliens.

Très capital dans le dispositif de suivi du niveau des stocks et des prix des produits de première nécessité, cet organe est composé des services techniques de l’Etat, des organisations faitières du secteur privé, des centrales syndicales, des associations de défense des consommateurs. Sont également invitées certaines sociétés en qualité de personnes- ressources pour donner le maximum d’informations aux membres du Conseil sur le niveau des stocks et des produits des produits alimentaires disponibles sur les marchés et dans les magasins et même dans les ports d’attache de notre pays.

Y CAMARA