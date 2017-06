Pour s’enquérir de l’effectivité des travaux de réhabilitation des Systèmes Hydrauliques Villageoises Améliorés (SHVA) et des points d’eau sommairesdans les quartiers de Sabalibougou, Niamakoro Fadiambougou, NiamakoroDiallobougou, Niamakoro Section 2, situés en rive droite de Bamako, le ministre de l’Energie et de l’Eau MalickAlhousseini était sur les chantiers le samedi 3 juin dernier. Après constat, il s’est réjoui de la bonne exécution des travaux par la Direction Régionale de l’Hydraulique de Bamako sous la supervision de la Direction Nationale de l’Hydraulique.

A la tête d’une délégation composée des membres de son cabinet et des services techniques rattachés, le ministre de l’Energie et de l’Eau, MalickAlhousseïni était, le samedi 3 juin dernier, sur les chantiers de réhabilitation des Systèmes Hydrauliques Villageoises Améliorés (SHVA), dans les quartiers de Sabalibougou et Niamakoro, situés en rive droite de Bamako. Près d’une dizaine, les équipements de fourniture d’eau potable dans ces quartiers étaient désuets et en panne, rendant ainsi difficiles les conditions de vie des populations. C’est pour alléger cette souffrance que dans le cadre du Programme Présidentiel d’Urgence Sociale, le ministère de l’Energie et de l’Eau a pris des dispositions pour remettre en état les équipements de fourniture d’eau potable existants et réaliser d’autres.

C’est dans cette optique que les Systèmes Hydrauliques villageoises Améliorés et les points d’eau sommaires ont été réhabilités dans les quartiers périphériques de Sabalibougou, de NiamakoroFadiambougou, NiamakoroDiallobougou, Niamakoro Section 2, NiamakoroSougoukôrô situés dans la rive droite de Bamako.

Les travaux ont consisté à réhabiliter des châteaux d’eau à Sabalibougou, à l’école publique de NiamakoroDiallobougou, au centre de santé de Niamakoro Section 2, à NiamakoroFadiambougou, au centre de santé de Niamakoro section 1. Ainsi, les châteaux en état défectueux ont été remis en bon état, de nouvelles bornes fontaines ont été installées et les panneaux solaires qui avaient été volés ont été remplacés. Entièrement financés sur le budget national, aux dires du ministre de l’Energie et de l’Eau MalickAlhousseini, les travaux qui constituent la première phase du programme présidentiel, ont coûté 72 millions FCFA. D’après lui, dans le cadre de la seconde phase, 47 Systèmes Hydrauliques Villageoises Améliorés (SHVA) seront réalisés dans les autres quartiers du District de Bamako, de la ville de Koulikoro, de Gao et ses environs et la ville de Kidal et ses environs pour un montant global de 2 milliards 200 millions FCFA.

En tout, selon le ministre MalickAlhousseini, l’opération de réhabilitation des points d’eau existants et la réalisation de nouveaux SHVA coûteront au budget national environ 3 milliards FCFA.

Après avoir constaté l’effectivité des travaux de réhabilitation, le ministre MalickAlhousseini, s’est dit satisfait de la qualité du travail abattu par la Direction Régionale de l’Hydraulique de Bamako sous la supervision de la Direction Nationale de l’Hydraulique. De quoi rendre heureuses les populations, singulièrement les femmes. Qui ont très bien apprécié l’initiative et salué le ministre MalickAlhousseini et le gouvernement.

Sur tous les chantiers visités, la délégation ministérielle a été accueillie en liesse par les femmes.

Lassina NIANGALY