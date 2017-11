Le président du mouvement ‘’ Ça Suffit’’, Yeri Bocoum est un jeune opportuniste de la pire espèce. Pour arriver à ses fins, il est capable de vendre son âme aux diables. Il a créé le mouvement ‘’ Ça suffit’’ uniquement pour faire du chantage aux autorités. Sans aucune conviction, il pense qu’avec ce mouvement composé d’une poignée de personne qu’il pourra grimper dans la vie.

Dirigé par Yeri Bocoum, un jeune homme très limité intellectuellement, ’’ça suffit’’ est un véritable mouvement des jeunes à la quête d’emplois. C’est un mouvement qui n’a pas de visions réelles. Ses luttes n’ont pour but que de se faire remarquer par les tenants du pouvoir afin que ses membres aient du job.

Depuis un bon moment, nous constatons la croissance des mouvements des jeunes avec comme slogan ‘’lutter contre la mauvaise gouvernance’’. Mais hélas, la plupart de ces mouvements ne sont créés que pour les intérêts sordides de ses membres et non pour la défense des intérêts du peuple malien. Le minuscule mouvement ‘’ ça suffit ‘’ de Yeri Bocoum fait partie de ces mouvement qui n’ont ni conviction ni vision. Depuis sa création, le mouvement se dit en train de lutter contre la mauvaise gouvernance mais personne n’a pu concrètement voir ce qu’il a réalisé pour lutter contre la corruption si ce ne sont que les deux sit-in ratés organisés devant l’ORTM pour exiger le départ de Siriki N’fa Konaté. Au moment du premier sit-in de ‘’ça suffit’’, beaucoup d’autres jeunes ont répondu massivement par leur présence en pensant que la lutte du mouvement était noble et que c’était un mouvement crédible.

Mais malheureusement, le constat prouve que le mouvement a déjà commencé à perdre la petite confiance que les gens avaient pour ses leaders. Beaucoup ont su que c’est un mouvement dont les leaders veulent se faire un poste et c’est d’ailleurs pourquoi les gens ont boycotté leur soit disant sit-in pour exiger le départ du DG de l’ORTM. Si ce n’est pas de la propagande, pourquoi faire un sit-in au moment où le Département de la tutelle a commencé à faire les changements à la base. Mais par son entêtement, le mouvement de Yeri Bocoum a rendu le DG célèbre car un autre mouvement ,plus fort avec une foule énorme, a tenu un sit-in le même jour pour soutenir Siriki N’Fa Konaté .

En tout cas, l’opportuniste 5 étoiles Yeri Bocoum doit savoir quand on créé un mouvement, il faut avoir des visions claires pour le pays .La propagande ne construit pas un pays. Son mouvement ‘’ ça suffit’’ n’est qu’à la quête du pain quotidien. Avec ses agissements et son comportement indigne et malhonnête, Yeri Bocoum fait honte à toute la jeunesse malienne.

