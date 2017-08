Le paysage politique national vient de s’agrandir avec la naissance d’un nouveau mouvement dénommé «Ensemble pour une alternance en 2018 (EA-2018) ». Il s’agit d’un mouvement dont l’objectif principal est la conquête, la gestion du pouvoir en 2018 et le soutien au candidat de l’opposition au 2em tour de l’élection présidentielle de 2018.

«EA-2018 va jouer sa partition dans la reconstruction au sein de l’opposition et dans la conquête du pouvoir en 2018 », assure son président, Ibrahima K. Sissoko. Il a animé une conférence de presse le vendredi 25 août dernier à Badalabougou. À l’occasion, il a dénoncé «l’incapacité du président de la République et de son gouvernement à gérer le pays». Tout au long de son exposé, il est revenu sur ce qu’il appelle les promesses non tenues du président IBK.

Aussi, selon M. Sissoko, les conditions d’une vraie rupture avec les pratiques anciennes sont réunies. « Face à la gouvernance actuelle du Président Ibrahim Boubacar Keita, caractérisée par une gestion catastrophique concernant l’ensemble des secteurs vitaux de la Nation malienne dont: la Défense et la Sécurité, l’éducation, la Sante, l’économie et les finances, l’emploi et les conditions de travail… il est temps que les patriotes se réunissent dans un vaste mouvement pour apporter le changement », a-t-il clamé.

Pour parvenir à ce changement la plateforme « EA-2018 » attend user de tous les moyens légaux pour que le candidat de la plateforme remporte la prochaine élection présidentielle. À cet effet, elle veillera à la transparence totale des élections.

Mémé Sanogo