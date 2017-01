L’association « Cause Mali » a organisé le 3 janvier 2017 à la maison de la presse de Bamako, une conférence –débat pour sensibiliser les jeunes sur la question migratoire. Une aubaine pour « Cause Mali » de demander aux maliens de rester mobiliser derrière le gouvernement dans l’optique de préserver la cohésion et la stabilité sociale.

Le sort de migrants maliens, la cohésion et la stabilité du pays semble être la préoccupation majeure de la plate-forme « Cause Mali ». En effet après avoir organisé une conférence de presse pour appeler la société civile et la classe politique à l’ union sacrée autour de la bonne gestion du « dossier sensible de la réadmission des migrants en situation irrégulière » et de sursoir aux polémiques autour de l’accord /communiqué conjoint signé entre le Mali et l’ UE pour expatrier les maliens, la plate-forme prend de nouveau son bâton de pèlerin pour sensibiliser les jeunes sur la migration, ses causes, les dangers liés à une migration clandestine etc. Loin de se limiter à cette sensibilisation sur la question migratoire, « Cause Mali » recommande une fois de plus la culture du patriotisme et à la cohésion nationale pour soutenir et accompagner le gouvernement dans ses décisions. Et c’est ce qui à amener, Sékou Cissé, porte-parole de « Cause Mali » a déclaré : Aujourd’hui nous sommes face à la jeunesse dans la logique de leurs sensibiliser sur cette question migratoire dont souffre beaucoup de compatriote, que seule une union sacrée autour de notre pays permettra de stopper l’Union européenne à la réadmission de nos compatriotes vivant dans leurs espaces. Pour cette association, il urge de passer à l’essentiel et de faire preuve de tolérance et de solidarité envers nos décideurs pour la stabilité et le bonheur du pays. D’autre part, « Cause Mali »estime que l’UE devrait appuyer nos dirigeants à résoudre les problèmes de chômage avec les créations d’emplois pour la jeunesse pour mettre fin aux drames liés à l’immigration.

Khadydiatou SANOGO