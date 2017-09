Les responsables du Mouvement Ankaben étaient face à la presse le jeudi 14 septembre 2017 au Palais de la Culture de Bamako pour informer l’opinion nationale et internationale du grand meeting qu’ils comptent organiser le 7 octobre 2017 au stade omnisport Modibo Keïta de Bamako. Ce meeting sera organisé en soutien au Président Ibrahim Boubacar KEITA pour les quatre années de son accession à la Magistrature Suprême du Mali, en soutien aux Forces Armées Maliennes les FAMA, en soutien au Gouvernement de la République dans sa mise en œuvre de l’Accord de Paix issus du processus d’Alger.

Le point de presse était animé par le président du Mouvement Ankaben, l’honorable Moussa Timbiné, en présence du ministre de la jeunesse et de la construction citoyenne, Amadou Koïta, de Hamane Touré dit Serpent dudit mouvement, des membres et sympathisants dudit mouvement. Initialement prévu le 16 septembre 2017 pour dire OUI à la révision constitutionnelle, le meeting du Mouvement Ankaben a été renvoyé au 7 octobre prochain pour cause de sursis de la révision constitutionnelle par le président IBK. Cette fois-ci, le slogan du meeting change. Il sera tenu n’ont pas pour dire OUI à la révision constitutionnelle mais en soutien au Président Ibrahim Boubacar KEITA pour les quatre années de son accession à la Magistrature Suprême du Mali, en soutien aux Forces Armées Maliennes les FAMA, en soutien au Gouvernement de la République dans sa mise en œuvre de l’Accord de Paix issus du processus d’Alger, a déclaré le conférencier, l’honorable Moussa Timbiné. « Le Mali avance ; le Mali progresse, contre vents et marées. Pendant quatre années ni sommeil ni lassitude, ni ingratitude n’ont eu raison de la ferme détermination du Président IBK, de faire du Mali un pays qui a les moyens politiques, économiques et diplomatiques de sa souveraineté. Pendant quatre ans, l’Armée a été au centre de toutes les préoccupations, tous les instruments de promotion de la jeunesse ont été conçus et renforcés. La gratitude voudrait que ça se sache et que ça se dise. Voilà pourquoi le rendez vous du 07 octobre 2017 est très important », a conclu le 1er vice-président de l’hémicycle, l’honorable Moussa Timbiné. Pour sa part, le ministre Amadou Koïta a fait savoir que le meeting du 7 octobre prochain sera un grand meeting de paix et de soutien inconditionnel au président IBK. En outre, dit-il, ça sera un meeting d’appel au président IBK à se présenter à l’élection présidentielle de 2018. Pour cela, il a invité les uns et les autres à se donner les mains pour une union sacrée.

Aguibou Sogodogo