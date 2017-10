Dans le cadre du renforcement des capacités des femmes leaders, sur des concepts comme l’audit Genre, les réformes institutionnelles, l’accord pour la paix et la Réconciliation Nationale, Femmes-Paix et Sécurité ; la Convergence des Femmes du Mali, en collaboration avec l’Institut National Démocratique (NDI), a organisé un atelier de formation du 5 au 6 Septembre 2017, au centre Aoua Kéïta.

Une trentaine de femmes leaders, regroupées en associations et ONG ont pris part à cette formation de 48 heures. La cérémonie d’ouverture était présidée par Mme Diallo Fatoumata Touré, représentante du NDI, en présence de Mme Bouare Bintou Foune Samaké, présidente de la Convergence des Femmes du Mali.

La signature de l’accord pour la paix et la réconciliation entre le gouvernement du Mali et des groupes combattants, a impliqué des réformes politiques, institutionnelles et sécuritaires profondes. Le constat est que ce processus enclenché ne fait malheureusement pas assez de place aux femmes. C’est pourquoi, NDI en partenariat avec la Convergence des Femmes a initié le présent atelier de renforcement des capacités des femmes.

L’objectif de cette session de formation est de renforcer les capacités des femmes, leur permettant d’assumer leurs rôles dans la mise en œuvre des différentes réformes enclenchées dans le cadre de l’accord.

Au total 33 femmes seront familiarisées à l’audit genre, l’analyse des reformes politiques, la paix et la réconciliation. Ces femmes formées serviront de relais auprès des autres femmes pour la dissémination du concept.

Durant ces deux jours, plusieurs thèmes seront abordés. Il s’agit, entre autres, des enjeux des reformes en cours pour la paix et la réconciliation au Mali ; l’audit genre et ses outils clés ; l’accord pour la paix et la réconciliation et l’implication des femmes dans sa mise en œuvre.

La Présidente de la convergence, Mme Bouaré Bintou Founè Samaké, a remercié le partenaire NDI pour son soutien financier dans l’accompagnement les femmes dans la consolidation de la paix et de la sécurité au Mali.

Quant à la représentante du NDI, Mme Touré, elle dira que la tenue de cet atelier répond à une demande récurrente de renforcement des capacités des membres du directoire ; pour une meilleure implication de la femme malienne en général et des membres de la convergence en particulier, dans le processus de réformes et de réconciliation nationale.

BB