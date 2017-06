Bady Hamma est le troisième profil que nous vous présentons à l’occasion de cette campagne en faveur des dix (10) futurs participants maliens au programme Mandela Washington Fellowship (YALI) 2017. Lisez sa biographie et partagez en utilisant le hashtag #YALIMali2017.

Bady Hamma a six ans d’expérience dans l’humanitaire et le système des Nations-Unies dans le cadre du développement communautaire, la résolution des conflits et la consolidation de la cohésion sociale. Actuellement, Bady Hamma est Assistant de Liaison Communautaire pour la Division des Affaires Civiles de la MINUSMA où son travail consiste à faire la liaison entre les communautés, la société civile, les autorités locales et la Mission pour renforcer la confiance; disséminer et implémenter l’Accord de paix et surtout sensibiliser sur la protection des civils et les droits de l’homme.

Bady est détenteur d’une maitrise en Droit Public de la Faculté des sciences juridiques et politique de l’Université de Bamako. Il est confiant, motivé et engagé en faveur d’un monde meilleur et espère assister à l’érection d’un nouveau citoyen qui jouera pleinement son rôle. Après sa participation au programme Mandela Washington Fellowship (YALI), Bady compte continuer son implication dans la communauté notamment pour le renforcement de la citoyenneté des jeunes afin de participer pleinement à la vie politique, le développement durable et d’œuvrer pour une justice sociale et le respect des Droits de l’Homme.

Dognoumé Diarra