Le Mémorial Modibo Keita a servi de cadre pour la cérémonie de présentation du projet SCENARII MALI 2030. Organisée par le Centre d’étude et de réflexion au Mali (CERM) en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert, le projet a pour objectif d’expliquer les enjeux auxquels notre pays fait face. C’était le jeudi 19 octobre dernier, sous la présidence du coordinateur du Centre d’étude et de réflexion au Mali, Pr Iba N’Diaye, en présence du représentant de la fondation Friedrich Ebert, Abdramane Dicko mais aussi des personnes ressources comme Pr Mohamed Traoré et Yacouba Traoré.

La crise politico-sécuritaire et identitaire la plus grave jamais connue par notre pays depuis son indépendance et a entraîné l’effondrement des institutions et administrations et montré la nécessité de repenser l’Etat et le vivre ensemble. Cette crise est également l’occasion de prendre mesure des défis auxquels notre pays fera face dans un avenir proche.

Au regard des traumatismes individuels et collectifs que les populations vivent encore, il est nécessaire de porter un regard critique sur les facteurs (humain et naturel) et tendances (nationale et internationale) susceptibles d’influer les conditions de vie des communautés, puis élaborer des projets tenant compte des enjeux auxquels notre pays fait face d’où l’initiative du Scenarii 2030.

Pour ses initiateurs, Scenarii 2030 est une contribution du centre d’étude et de réflexion au Mali (CERM) et la Fondation Friedrich Ebert qui se penchent sur des problématiques comme les réformes institutionnelles, la démographie, la jeunesse, l’emploi, l’éducation, le développement socio-économique, les inégalités sociales, la sécurité nationale et sous régionale, le terrorisme, la mise en œuvre de l’accord, etc. Au total, le document propose quatre Scenarii comme schéma d’évolution possible du Mali à l’horizon 2030. Le 1er Scénario dit « crise permanente » fait référence à la continuation du mal vivre chronique de ces dernières décennies. Le 2è dit « Mali en marche » se rapporte à la sortie effective de crise et à la normalisation autant de circuit de production que des conditions de vie des communautés (sic). Le 3ème Scénario dit « Redressement modeste » suggère un relèvement progressif des indicateurs de développement socio-économique et humain tandis que des défis majeurs demeurent sans solutions. Et le dernier scénario dit « chaos » envisage la fragmentation territoriale et politique du pays.

C’est pourquoi le coordinateur du centre d’étude et de réflexion au Mali, Pr Iba N’Diaye a souligné que ces scénarios sont possibles à l’horizon 2030 si on ne traite pas les problèmes comme ils se doivent comme cela est arrivé en 2012.

Il a rappelé que le but recherché de Scenarii 2030 est d’alerter les plus hautes autorités du pays afin qu’elles s’approprient de la matière. Pour sa part, le représentant de la Fondation Friedrich Ebert Abdramane Dicko, après avoir rappelé à l’assistance les missions et objectifs de la fondation, qui existe dans notre pays depuis 1970, a estimé qu’à défaut de prospective, la fondation a voulu les scénarii en appuyant le centre d’étude et de réflexion au Mali.

Rappelons qu’en vue d’une large sensibilisation des Maliens sur le contenu du document, une cérémonie de présentation a eu lieu dans toutes les six communes du district de Bamako. Les régions aussi seront touchées.

Mamadou Nimaga

