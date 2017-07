La ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, a rencontré ce samedi 29 juillet 2017 “&, le groupement des femmes leaders chet tamasheq, venues lui apporter une déclaration en faveur de la paix.

La ministère de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Traoré Oumou Touré, a reçu les femmes de la société civile chet tamasheq venues lui apporter leur soutien et contribution pour la paix et la réconciliation au Mali. Elles appartiennent à différentes associations de femmes, toutes des leaders dans leur communauté respective, ces femmes tamasheq, munies de mouchoir blanc et chacune un bracelet couleur rouge-blanc au poignet en gage de la paix et du sang versé, ont apporté leur soutien au département en charge des femmes et des familles du Mali pour le retour de la paix dans notre pays. Comme l’ a indiqué la ministre de tutelle, elles sont toutes animées d’un même objectif qu’ est le défi de ramener la paix au Mali, de réconcilier l’ ensemble des fils du pays et faire cesser le lourd tribu de cette crise qui a fait coulé le sang dans nos familles dont la femme est la première victime. Fille, épouse, mère, les femmes pour paraphraser Mme Traoré, sont les vraies et premières actrices qui subissent et ressentent la perte des fils du pays aussi leurs contributions restent cruciales dans les processus engrangés pour la paix. Dans une déclaration remise à la ministre, le groupement des femmes leaders chet tamasheq réclame plus de dialogue pour apaiser les violences entre les mouvements armés et autres communautés. « Nous lançons un appel solennel à toutes nos sœurs sans distinction de race ou de religion pour un réveil de conscience citoyenne afin qu’ on puisse relever tous les défis combien difficiles mais pas impossible », ont –elles également déclaré.

Une vision pleinement partagée par la ministre Traoré Oumou Touré, fruit de la société civile qui ne s’est pas limitée à écouter la déclaration mais plutôt à permis aux différentes leaders et à son secrétaire général de s’exprimer avant de les soumettre des pistes pour bien mener leur noble mission n’est le retour effective de la paix dans les familles sur l’ ensemble du territoire malien.

« Aujourd’hui considérant la situation qui prévaut dans notre pays et il a été considéré que les femmes même si elles souffrent , elles sont victimes, elles ont été affectées même si elles n’ apparaissent pas très souvent, elles sont les vraies actrices, celles qui sont directement touchées par le conflit dont les parents, les maris, les frères souffrent et elles ne se considèrent pas comme des combattantes ou pro-combattants mais comme une société civile qui est concernée par cette question qui interpelle tout un chacun …» s’est ainsi exprimé la ministre pour saluer l’ initiative du groupement féminin. Avant d’ajouter qu’ il s’agit plus qu’ un cri de cœur des femmes du nord mais celui de l’ ensemble des femmes du Mali pour sauver nos famille, la société , notre pays, Nation.

Khadydiatou SANOGO