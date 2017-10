Pour faire bénéficier la population travailleuse non salariée d’une protection sociale digne de ce nom, l’Institut National de Prévoyance Sociale(INPS) et SAER-emploi viennent d’opter pour le lancement d’un nouveau projet intitulé ‘’LA PROMOTION DE L’ASSURANCE VOLONTAIRE AU MALI’’.

Le lancement officiel dudit projet de partenariat INPS et SAER-emploi, pour la promotion de l’assurance volontaire au Mali s’est déroulé, le jeudi 26 octobre dernier, à l’Hôtel Maeva Palace de Bamako, sous la présidence du Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Hamadoun Konaté. C’est en présence du Parrain national du mois de la solidarité 2017, Cherif Ousmane Madani Haïdara ; du Directeur Général de l’INPS, Bréhima Noumoussa Diallo, du Directeur Général de SAER-emploi, Marafa Traoré et plusieurs hautes personnalités et d’invités de marque.

Ce partenariat entre INPS et SAER-emploi entend promouvoir l’assurance volontaire au Mali. Pour le Directeur Général de l’INPS, l’objectif de l’assurance volontaire au Mali est de faire sortir les concitoyens de la pauvreté. Avant d’ajouter que l’assurance volontaire doit couvrir l’ensemble des citoyens, sans considération des revenus mensuels.

Pour le Directeur Général de SAER Emploi, le lancement de ce projet est la concrétisation d’une vision commune, voire la rencontre d’une conviction et d’un engagement.

«Assurance Volontaire (AV+) a été choisie comme nom commercial du projet ; en d’autres termes, c’est l’accompagnement commercial de l’INPS par SAER EMPLOI dans la promotion du régime de l’assurance volontaire», indique Marafa Traoré, Directeur Général de SAER Emploi.

Suivant les explications du Directeur de SAER-Emploi, pour faciliter l’enrôlement, il entend faire une politique de porte-à-porte et l’adhérent AV+ peut payer ses cotisations par jour, par semaine, par mois ou par trimestre, selon ses moyen et en fonction de son choix : orange money, mobicash, virements bancaires, espèces, etc.

Aussi, rassure-t-il, AV+ accompagnera l’adhérent, depuis la constitution de son dossier jusqu’à la jouissance de ses droits en passant par l’immatriculation et la délivrance de la carte d’assuré par l’INPS.

Sans pourtant se substituer à l’INPS dans sa mission de service public de protection sociale, AV+, en faisant l’intermédiation, veut, selon Marafa Traoré, accompagner l’INPS dans la promotion de l’assurance volontaire sur toute l’étendue du territoire national en vue d’augmenter le nombre d’assurés potentiels pour ce régime à travers des campagnes de sensibilisation, d’information et de mobilisation des personnes éligibles.

Le Président Directeur Général de SAER-Emploi, Amadou Djadié Sankaré, a indiqué que la majorité de la population malienne n’est pas couverte par le régime assurance volontaire. «Nous avons réfléchi et compris qu’il faut l’inclusion sociale pour permettre au maximum de personnes qui contribuent à la création de la richesse d’être assurés», précise-t-il, en ajoutant qu’en une semaine seulement il y a eu d’environ 600 adhérents grâce à ce nouveau partenariat INPS et SAER-EMPLOI.

Le Ministre de la Solidarité et de l’Action Humanitaire, Hamadou Konaté, dans son intervention, a réitéré l’engagement du Gouvernement d’IBK pour l’extension de la couverture sanitaire sociale à la population laborieuse du pays. A l’en croire, il y a 249.000 assurés à l’INPS et sans extension de la couverture sanitaire, il est difficile de lutter contre la précarité des populations.

Ousmane MORBA

Commentaires via Facebook :