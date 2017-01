De plus en plus, le Mali ressemble à un navire qui, sans gouvernail, va à la dérive. En effet, les frasques autrefois difficiles à aborder dans les conversations les plus banales sont devenues monnaie courante. Et au moment où des efforts sont en cours pour restituer à notre pays ses vertus qui faisaient son bonheur et sa fierté, des gens engagés dans le satanisme à l’état pur se lancent dans le précipice et veulent entraîner avec eux tout un pays.

En effet, ces dernières années, les produits que propose ‘’la destination Mali’’ au reste du monde sont invendables. Presque chaque partie de notre pays présente son tableau sombre. Eventrement et amputation des membres au nord, conflit communautaire concernant le partage ou l’exploitation des ressources à l’ouest, radicalisme musulman au centre, l’exode rural au sud et la palme d’or revient à la capitale (Bamako) qui, à elle seule, représente le condensé des pratiques les plus abjectes.

En sus de l’exhumation des parties anatomiques du corps humain à des fins occultes, c’est l’homosexualité qui est en passe d’être banalisée. C’est le cas de ce couple satanique qui serait un membre influent d’un réseau d’endoctrinement opérant au Mali. À coups des millions de nos francs, il inciterait les couches crédules et très vulnérables à s’adonner à la pratique ‘’de Sodome et de Gomorrhe’’.

Soutenus par des organisations ésotériques, ces femmes et ces hommes au sang génétiquement modifié parcourent la planèt. Le jeune dodu et au visage efféminé posant avec son partenaire (situé à votre gauche et qui figure sur l’autre photo en compagnie de la fille) habiterait à Faladié UJA et circulerait à bord d’un véhicule de couleur blanche dont la plaque d’immatriculation commence par AQ 1… Il a été filmé en pleine scène homo quelque part à Bamako. Sa présence au Mali est assimilable à celle d’un renard dans un poulailler tant sont immenses les gâchis dont il cause à notre société qui peine à prendre le bon chemin malgré les efforts.

Quand notre rédaction a voulu en savoir davantage, son contact téléphonique aurait été donné à un policier de renom de la place qui, jusqu’à ce jour, reste tapi dans l’ombre. Dans notre prochaine parution, nous publierons d’autres photos et révélerons les identités de ceux qui sont impliqués dans ce réseau qui attise le feu de l’homosexualité au Mali.

La rédaction