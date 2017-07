La commission intérimaire de la CAFO (la coordination des associations féminines et ONG) a animé une conférence de presse pour sommer la ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille de démissionner de son poste de présidente de la CAFO et permettre à son secrétaire générale de pouvoir jouer pleinement son rôle d’intérimaire.

C’était le 5 juillet 2017 au siège de ladite structure.

-Maliweb.net–Le retour des vieux démons à la Cafo, le spectre de la division rôde de plus belle au sein de la Cafo. En effet, la faîtière se fait de nouveau entendre, la hache de guerre de 2012 est déterrée pour le poste de la présidente. Pour preuve, la commission intérimaire de la Cafo composée des membres du bureau exécutif, est montée au créneau pour exiger la démission de la présidente en exercice jusqu’à ce jour, Oumou Touré non moins actuelle ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille. Et cette commission annonce également une marche de protestation avant le 10 juillet prochain pour l’ouverture des locaux de la Cafo en plus de la tenue d’une assemblée générale au mois d’octobre 2017. Des informations données lors d’une rencontre avec la presse animée par la secrétaire administrative, Mariko Mah Coulibaly, Mme Sangaré Nana Coulibaly , chargée aux affaires économiques de la Cafo, Awa Diallo, secrétaire à la santé et au développement social et d’autres membres du bureau.

Face aux médias et d’autres membres et sympathisants de la Cafo, les conférencières du jour, exigent que l’actuelle ministre de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille, Oumou Touré dépose sa lettre de démission de son poste de présidence de la Cafo. La commission intérimaire de la Cafo accuse Mme Oumou Touré de déroger à la règlementation en vigueur de la Cafo mais surtout elle juge la ministre d’avoir une main mise sur la gestion de la Cafo, de retenir les documents administratifs ainsi que les clés des bureaux de la CAFO. Toujours, selon cette partie du bureau national de la Cafo, Mme Oumou Touré reste fermée à toute communication avec elle en se limitant à partir de son ministère de gérer de manière clanique la coordination.

Pour la commission, l’actuel poste de présidence reviendrait à la secrétaire générale de Oumou Touré, Dembélé Oulématou Sow, présidente de la FENACOF( fédération nationale des associations et coordinations féminines du Mali).

Deux noms qui en rappel au duel qui a durement secoué la stabilité de la faîtière en 2012.

Nonobstant, il est important de rappeler que la Cafo crée en 2008 a pour objectif la promotion et l’épanouissement de la famille et singulièrement celle de la femme et de l’enfant.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net